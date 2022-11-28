MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 23:29

Kısmetse Olur'un gözde iki damat adayı yıllar sonra bir arada! Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş'ın o görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti

Bir zamanların efsane yarışması Kısmetse Olur'un unutulmayan erkek adayları Adnan ve Semih'in yıllar sonra tekrar bir arada olduğu sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Kısmetse Olur yarışmasında tanışıp arkadaş oldukları fakat görüşmedikleri düşünülen Adnan ve Semih'ten aile boyu paylaşım geldi.

MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 23:29
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Kısmetse Olur'un gözde iki damat adayı yıllar sonra bir arada! Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş'ın o görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti


Kanal D ekranların en çok izlenen evlilik yarışması Kısmetse Olur günümüzde yer almasa da etkileri hala devam ediyor. Unutulmayan erkek adaylar arasında Semih ve Adnan'ın son hali dikkat çekti. Sosyal medyada gündeme gelen ikilinin ailesiyle beraber çektirdikleri fotoğraf ise yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

ADNAN VE SEMİH YENİ HALLERİ

Kısmetse Olur programında yer alan Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş'ın yeni halleri görenleri şaşırttı. Yıllar sonra buluşan ikili de evlenip yuva kurmasıyla dikkat çekerken şimdilerde ise yeni halleriyle beğeni topladılar. Semih Kurtulmuş 2019 yılında Gizem Kurtulmuş ile dünya evine girmiş aynı zamanda bu evlilikten bir kızları dünyaya geldi. Diğer erkek aday Adnan Kızıltaş ise Hacer Göktaş ile nikah masasına oturup mutlu evlilikleri devam ediyor.



Kısmetse Olur'un fenomen isimleri Semih ve Adnan buluşmaları fotoğraf ile taçlandırırken aynı zamanda not olarak ''Yıllar sonra yine bir arada ve bu kez ailemizle'' ifadeleri kullanıldı. 

Kısmetse Olur Adnan ve Semih

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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