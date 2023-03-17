Kısmetse Olur'un sunucusu Öykü Serter bakın yarışmadan ne kadar para alıyormuş! Duyan kimse inanmak istemedi

Kısmetse Olur'un yepyeni yarışmacılar ve yeni bir ev ile ekranlara geri döndü. Bakmıyor olsanız bile, sosyal medya editleri sayesinde neler olup bittiğini biliniyor.
Aşk, mücadele, entrika, dram, romantizm; Bu yarışmada gerçekten aradığınız şey var...
Yarışmacıların her şeyine ve olaylarına müdahale ederek dikkatimizi çeken sunucumuz Öykü Serter, sosyal ağlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. Moda programları sayesinde izlemeye alışık olsak da Kısmetse Olur evini çok başarılı bir şekilde yönetiyor.
Sarı ve kırmızı kartla ortalıkta dolaşırken, durumu yargılama yeteneğini ortaya koyuyor. Bu kadın neden bu kadar çok çalışıyor, maaşının ne kadar olduğunu bilmiyor musunuz? Sosyal ağlarda dolaşan dedikodulara göre yarışmacılar bile programdan 20-30 bin lira kazanıyor.