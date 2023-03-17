MAGAZİN
17 Mart 2023 - 12:03

Kısmetse Olur'un sunucusu Öykü Serter bakın yarışmadan ne kadar para alıyormuş! Duyan kimse inanmak istemedi

Bir zamanlara damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur, beş yıl sonra yeniden yeni bölümleriyle yayınlanmaya başladı. TV'deki evlilik programlarını yasaklama kararı sonrasında final yapan Kısmetse Olur'un yeni sezonu YouTube'da hayranlarıyla paylaşıldı. Aşkı arayan yarışmacıların yanı sıra programın moderatörü Öykü Serter de ilgi görüyor. Ünlü sunucunun şov için ne kadar para alıyor? Sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

MAGAZİN
17 Mart 2023 - 12:03
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Kısmetse Olur'un sunucusu Öykü Serter bakın yarışmadan ne kadar para alıyormuş! Duyan kimse inanmak istemedi


Kısmetse Olur'un yepyeni yarışmacılar ve yeni bir ev ile ekranlara geri döndü. Bakmıyor olsanız bile, sosyal medya editleri sayesinde neler olup bittiğini biliniyor.

Aşk, mücadele, entrika, dram, romantizm; Bu yarışmada gerçekten aradığınız şey var...



Kısmetse Olur öykü serter

Yarışmacıların her şeyine ve olaylarına müdahale ederek dikkatimizi çeken sunucumuz Öykü Serter, sosyal ağlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden biri.

Moda programları sayesinde izlemeye alışık olsak da Kısmetse Olur evini çok başarılı bir şekilde yönetiyor.

Kısmetse Olur öykü serter

Sarı ve kırmızı kartla ortalıkta dolaşırken, durumu yargılama yeteneğini ortaya koyuyor. Bu kadın neden bu kadar çok çalışıyor, maaşının ne kadar olduğunu bilmiyor musunuz?

Sosyal ağlarda dolaşan dedikodulara göre yarışmacılar bile programdan 20-30 bin lira kazanıyor.

Kısmetse Olur öykü serter

ÖYKÜ SERTER KISMETSE OLUR’DA NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Ünlü sunucu Öykü Serter'in Kısmetse Olur'un sunuculuğunda haftalık 10 bin TL aldığı biliniyordu. Bu da Serter'in ayda 40 bin lira kazanması anlamına geliyor.

Öykü Serter'in maaşı halk tarafından çok düşük görüldü. Gören herkes, "3 kuruş için uğraşmaya değmez" gibi yorumlar yaptı.

Öykü Serter'in sezon sonuna kadar yapımcılıkla anlaştığı biliniyor. Bildiğiniz gibi kurgu olduğuna dair birçok iddia var. Yani Kısmetse Olur dedikodularına son verilmeyecek gibi duruyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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