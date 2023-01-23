Kısmetse Olur'un yarışmacısı açtı ağzını yumdu gözünü! Öyle paralar dönmüş ki! Bu ifşa pahalıya patladı. Kısmetse Olur programı yayınladığı tarihlerde gündem olmaya devam ediyor. İlk sezonu televizyon ekranlarında yayınlanan yapımın yeni sezonu yani 2. sezonu internet ortamında yayınlanıyor.
Bu seneye hızlı bir giriş yapan yapımda yarışmacılar oldukça ilgi çekiyor. Her gün yeni bir skandal, yeni bir ifşa, yeni bir itirafa imza atan yapımdan haber gelmeye devam ediyor. Bu kez de yarışmadan diskalifiye edilen yarışmacı Furkan'dan akıl almaz açıklamalar geldi. İşte diskalifiye olan Furkan Ağca'nın açıklamaları ve diğer detaylar...
KISMETSE OLUR YARIŞMASININ SKANDALLARI BİTMİYOR. HERŞEY KURGU MU?İnternet platformunda yayınlanan Kısmetse Olur programının 2. sezonu konuşulmaya devam ediyor. Her gün yarışmacıların yeni bir ifşası, itirafı gündem oluyor. Kısmetse Olur programında bir yarışmacının diskalifiye edildiği açıklandı. Furkan Ağca'nın diskalifiye edildiği açıklandı. Yapılan bu açıklama ve diskalifiye kararı sonrası açıklamalar yapan Furkan Ağca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kendini paraya satanlar utansın dedi. Furkan Ağca'nın diskalifiye edildiği açıklandı. Kararı Öykü Serter program esnasında açıkladı.
Fakat Furkan Ağca'nın diskalifiye edilme sebebi çok farklı çıktı. Yarışma için sık sık paylaşımlarda bulunan Furkan Ağca'nın iddiaları yine bitmedi. Programdan açıklamalar ve yarışmanın formatına uymadığı için ayrıldığı belirtilen Furkan Ağca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları ise şöyle: , "Halka reyting verilecek diye insanların hayatını karartamazsınız, üç kuruş para için beni kimsenin rezil etmesine izin vermem. Kendini paraya satanlar utansın." diye açıklamalarda bulunan yarışmacı yarışmanın kurgu olduğunu açıkladı.