Kısmetse Olur'un yeni evi görücüye çıktı! Yeni sezon aşkları bu evde yaşanacak,







Kısmetse Olur yeni evi ile geri dönüyor







Kısmetse Olur ne zaman başlayacak?

Bir döneme entrikaları ve yarışmacılarıyla damga vuran Kısmetse Olur, yeniden ekranlara dönüyor. Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala dillerde olan yarışma programının önce başvuru ekranı açıldı daha sonra da yarışmacıların kalacağı yeni ev paylaşıldı.Kısmetse Olur programı biteli uzun süre olmasına rağmen Emre ve Ayça aşkı, Eser ve Cansel’in İngilizce konuşmaları sosyal medyada hala paylaşılıyor. Önceki hafta Kısmetse Olur yarışmasının Başlat adlı dijital bir platformda yayınlanacağı açıklanmış ve ardından başvuru sayfası erişime açılmıştı.Bugün ise Kısmetse Olur’un yeni sezon evi paylaşıldı. Eski yarışma eve az da olsa benzeyen yeni evin daha büyük olduğu görülüyor.Yarışmacıların romantik yemeklerinin yeneceği, kavgaların yapılacağı yemek masası da paylaşıldı. Yarışmacıları anbean kaydedecek kameranın görüntüsüne de yer verildi.Kısmetse Olur’un yeni merdivenleri ise eskisi kadar uzun değil. Adnan’ın sevgilisi ağladığında tek adımda çıkabileceği türden kısa bir merdiven tercih edilmiş. Bahçeye ise diğer sezondan farklı olarak bir havuz eklenmiş. Yarışmacıların en büyük kavgaları yaptığı bahçede, kavgaların sonunun havuzda biteceği belli.Fenomen yarışma programı Kısmetse Olur “ Başlat “ adlı yeni bir dijital platformda yayınlanacak. Yarışma için başvuru ekranı açıldığı ve online olarak yapılan başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Kısmetse Olur’un ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Yarışmacı kadrosu tamamlandığında dijital platformda yerini alması bekleniyor.