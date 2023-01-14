MAGAZİN
14 Ocak 2023 - 17:45

Kısmetse Olur Yaren'in kalçasına ne olduğunu duyunca şaşkına döneceksiniz! Kendi bile fark etmedi: İzleyiciler sosyal medyada ifşa etti

Youtube üzerinden izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü tüm hızıyla devam ederken yarışmacılardan Yaren yaptırdığı estetik ile gündeme gelirken poposu düşmüş yorumları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

MAGAZİN
14 Ocak 2023 - 17:45
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Kısmetse Olur Yaren'in kalçasına ne olduğunu duyunca şaşkına döneceksiniz! Kendi bile fark etmedi: İzleyiciler sosyal medyada ifşa etti
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Kısmetse Olur'un sevilen yarışmacısı Yaren Dağ, mide ameliyatı ve estetik operasyonu geçirmeden önceki halleri sosyal medya üzerinden gündeme gelirken bu defa poposunu yaptıran Yaren'in kalçasının görüntüsü dillerde yer aldı. Yaren Dağ sosyal medya üzerinden dalga konusu oldu.

7 yıl aradan sonra tekrardan başlayan Kısmetse Olur, dijital platform üzerinden yayın hayatına geçti. Yarışmanın başlamasıyla beraber ilk günden beri yaptırdığı estetiklerle anılan Dağ, 10 bin euro taşıyorum ifadeleri sosyal medyayı yerinden oynattı. Kısmetse Olur Yaren'in son görüntüsü ise sosyal medya üzerinden ''Popon düşmüş'' yorumlarına neden oldu.



kısmetse olur yaren

İnstagram fotoğrafları üzerinden photoshop yapan Dağ, kendini çok başka bir hala sokmaya devam ediyor. Dağ'ın estetiksiz halleri gündeme gelirken bu defa poposunun düşüklüğü ile anıldı.

Kısmeyse olur yaren

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kısmetse Olur Yaren'ın kalçasının çok aşağıda olması "Poposu düşmüş" yorumlarını gündeme getirdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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