Kısmetse Olur Yaren'in kalçasına ne olduğunu duyunca şaşkına döneceksiniz! Kendi bile fark etmedi: İzleyiciler sosyal medyada ifşa etti













Kısmetse Olur'un sevilen yarışmacısı Yaren Dağ, mide ameliyatı ve estetik operasyonu geçirmeden önceki halleri sosyal medya üzerinden gündeme gelirken bu defa poposunu yaptıran Yaren'in kalçasının görüntüsü dillerde yer aldı. Yaren Dağ sosyal medya üzerinden dalga konusu oldu. 7 yıl aradan sonra tekrardan başlayan Kısmetse Olur, dijital platform üzerinden yayın hayatına geçti. Yarışmanın başlamasıyla beraber ilk günden beri yaptırdığı estetiklerle anılan Dağ, 10 bin euro taşıyorum ifadeleri sosyal medyayı yerinden oynattı. Kısmetse Olur Yaren'in son görüntüsü ise sosyal medya üzerinden ''Popon düşmüş'' yorumlarına neden oldu.İnstagram fotoğrafları üzerinden photoshop yapan Dağ, kendini çok başka bir hala sokmaya devam ediyor. Dağ'ın estetiksiz halleri gündeme gelirken bu defa poposunun düşüklüğü ile anıldı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kısmetse Olur Yaren'ın kalçasının çok aşağıda olması "Poposu düşmüş" yorumlarını gündeme getirdi.