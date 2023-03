Kısmetse Olur Yaren'in lise aşkı meğer o dizinin başrolüymüş! 4 yıl birlikte olmuşlar... Oynadığı diziyi ağzından kaçırdı!

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YAREN'İN ESKİ SEVGİLİSİ







YoTube platformunda yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı ile ilgili şaşırıcı iddialar atılmaya devam ediyor. Peki programdaki Yaren Dağ'ın eski sevgilisi kim? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kısmetse Olur programı televizyon ekranlarına veda ettikten sonra yeni sezonu ve yeni yüzlerle YouTube platformunda yayınlanmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yarışmacıları da her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Program ilk başladığı andan itibaren yarışmada olan gelin adayı Yaren adından sık sık söz ettiriyor. Damat adayı Erhan'la aşk yaşayan ve ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Yaren'in gelin adaylarına eski sevgilisinin şu an başrol olduğunu söylemesi de herkesi şaşırttı ve araştırmalar hız kazandı.Seyircinin yoğun araştırmasıyla birlikte Yaren'in bahsettiği eski sevgilisinin Duy Beni dizisinde Kanat karakterine hayat veren Caner Topçu olduğu konuşuluyor. Lise dönemlerinde beraber olduklarını söyleyen Yaren, beraber patene gittiklerini, eğlendiklerini de belirtmişti ve dikkatli seyirciler Caner Topçu'nun seneler önceki tweetlerine ulaşacak Caner Topçu'nun da paten ile ilgili tweetler attığını gördü. Yaren Dağ, 1998 senesinde hayata geldi ve Caner Topçu'nun doğum tarihi de 1997. Seyircilere göre ikisinin de yaşları tutuyor ve Yaren'in program esnasında diğer kızlara 'Şu an Duy Beni' diyor diye seslenmesi de iddiaları güçlendirdi. Ancak seyirciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından konuşulan bütün bu konular şimdilik yalnızca iddia olarak kaldı.