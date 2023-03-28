Kısmetse Olur Yaren meğer lisede o ünlüyle sevgiliymiş! Şimdilerde başrol: O ismi duyan inanamadı!













Youtube üzerinde yayınlanan Kısmetse Olur ünlü isim ile adı anıldı. Yaren Dağ ve Erhan Saffar ile aşk yaşayan ikiliden beklenmedik hamleler gelirken Yaren'in eski sevgilisi Star TV ekranlarında başrol isimi çıktı. Duy Beni'nin yıldız ismi Yaren Dağ'ın üniversiteden erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya gündeminde yer alan Kısmetse Olur yarışmasında sular durulmuyor. Duy Beni dizisinin Kanat karakterine hayat veren ünlü oyuncu Caner Topçu 'yla Yaren'in eski ilişkisi ortaya çıktı. Yaren'in lise dönemindeyken sevgili olduklarını kendisi açıkladı. Yaren, yarışmada söylediği sözler ortalığı karıştırdı. Caner Topçu'unun o yıllardaki sosyal medya paylaşımı gündeme geldi.Yaren, bir sevgilim vardı, şu anda o çocuk başrol bir dizide söylemleri olay olurken kızlara isim fısıldamasıyla o kişinin Duy Beni Kanat olduğu belirlendi.