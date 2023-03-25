Kısmetse Olur yarışmacılarına şok! Takipçi sayıları artarken bunu düşünmediler: O sözleşme milyonlar ödetecek! İşte o maddeler

Şimdiler de YouTube ‘de yayınlanan kısmetse olur yarışması, yarışmacılar için yaptıkları sözleşme ile gündeme bomba gibi düştü. Detaylar haberimizde…
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARINA SKANDAL SÖZLEŞME! EN AZ 2 YIL BOYUNCA… MİLYONLARCA LİRA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR!
Kısmetse olur yarışmacıları için çok konuşulacak bir haber gündemde, habere göre yarışmacı çiftler en az 2 yıl boyunca imzaladıkları sözleşmenin maddelerine uymak zorundalar eğer aksi olursa milyonlarca lira ödeyecekler.
9 kadın ve 9 erkek katılımcının yer aldığı Kısmetse Olur Yarışması, aşk yaşamak isteyenleri programına davet ediyor. Farkı karakterler de olan kadın ve erkek yarışmacılar, birbirlerini tanıma yolunda ilişkilerini devam ettirme ya da ayrılmaya karar veriyorlar. Programın final bölümün de ise bir çift evlenmeye karar verecekler. Ama sözleşme iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kısmetse Olur yarışmasının Ramazan ayı boyunca hafta içi iki, hafta sonu bir bölüm olacağını açıkladı. Seyirci 70. bölümü izlerken. Yaklaşık 100 ila 110 bölümün çekildiği biliniyor. Bir günde toplam iki bölüm çekilen Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar izleyicilerin ilgisini çekti. 260.bölümde final olacağı bilinen Kısmetse Olur yarışmasının finalinde ise bir çift evleniyor. Bu isimlerin Cansel ve Oğulcan olduğu yönünde bir iddia var ama net bir bilgi yok. Finalde evlenecek olan çift için ise hazırlanan sözleşme herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Kısmetse Olur yarışmasında stüdyo dışında vakit geçirmeden tanışıp evlenen adaylar herkesi şok etti. Oğulcan ve Cansel evlenmeye hazır olduklarını açıklayınca herkes şok oldu. İki yıl boşanmama sözleşmesi imzalayan Cansel ve Oğulcan, bu sözleşmenin şartlarına uymamaları halinde milyonlarca lira tazminat ödeyecek! Cansel ve Oğulcan'ın düğünü şimdiden çok merak edilen bir konu. Daha önce evli olan Cansel’in Hira adında 7 yaşında bir kızı olduğu biliniyor. Cansel ve Oğulcan'ın düğünü için hazırlanan anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın!