Kısmetse Olur yarışmacısı canlı yayında dayak yedi! İzleyenler inanamadı: Olay görüntüler paylaşıldı













Kısmetse Olur'un sevilen yarışmacılarından olan Melis Buse Betyakan canlı yayında şiddet kurbanı oldu.TikTok'ta aktif bir şekilde yayınlar açan Melis, "serbest hoca" adıyla da tanınan bir diğer TikTok fenomeni Reşit Bozdağ ile beraber olduğunu duyurdu.Medyada yer alan haberlere göre; Reşit Bozdağ'ın evli ve üç çocuğu olduğunu duyunca ortalık karıştı! Hatta eşi olduğu halde başka bir TikTok fenomeni ile birlikte olduğu ve kadınlara şiddet uyguladığı bile ortaya çıktı! TikTok'ta yeni bir fenomenle açılan yayın sosyal medyanın gündemine oturdu.Reşit Bozdağ, canlı TikTok yayınında Melis'in yanındaydı. Daha önce konuşulmayan videoda karşı tarafın "Emin ol senin için iyi olsaydı üzülen taraf sen olmazdın" şeklinde bir konuşma duyuldu.O anda Reşit Bozdağ, Melis'e doğru yürüdü ve ortalık karıştı! Küfür eden Reşit Bozdağ, Melis'in elini tutarken görülüyor.Yayına eşlik eden Şeyma adındaki kadına "eskort" diyerek kirli imalar kullanan Özgür Hoca'ya Melis, "Yapma, yapma" ifadelerini kullanıyordu. Melis son bir hamleyle telefonu aldı ve yayına son verdi.