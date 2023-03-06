MAGAZİN
06 Mart 2023 - 09:00

Kısmetse Olur yarışmacısı canlı yayında dayak yedi! İzleyenler inanamadı: Olay görüntüler paylaşıldı

Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı olan Melis Buse Betkayan, yaptığı canlı yayında şiddete maruz kaldı. Yayını izleyenler gözlerine inanamadı. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

MAGAZİN
06 Mart 2023 - 09:00
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Kısmetse Olur yarışmacısı canlı yayında dayak yedi! İzleyenler inanamadı: Olay görüntüler paylaşıldı
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Kısmetse Olur'un sevilen yarışmacılarından olan Melis Buse Betyakan canlı yayında şiddet kurbanı oldu.

Kısmetse Olur yarışmacısı canlı yayında dayak yedi! İzleyenler inanamadı: Olay görüntüler paylaşıldı



TikTok'ta aktif bir şekilde yayınlar açan Melis, "serbest hoca" adıyla da tanınan bir diğer TikTok fenomeni Reşit Bozdağ ile beraber olduğunu duyurdu.

Kısmet Olur yarışmacısı canlı yayın esnasında şiddet gördü!

Medyada yer alan haberlere göre; Reşit Bozdağ'ın evli ve üç çocuğu olduğunu duyunca ortalık karıştı! Hatta eşi olduğu halde başka bir TikTok fenomeni ile birlikte olduğu ve kadınlara şiddet uyguladığı bile ortaya çıktı!

TikTok'ta yeni bir fenomenle açılan yayın sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kısmetse Olur yarışmacısı canlı yayında dayak yedi! İzleyenler inanamadı: Olay görüntüler paylaşıldı

Reşit Bozdağ, canlı TikTok yayınında Melis'in yanındaydı. Daha önce konuşulmayan videoda karşı tarafın "Emin ol senin için iyi olsaydı üzülen taraf sen olmazdın" şeklinde bir konuşma duyuldu.

Kısmetse Olur yarışmacısı canlı yayında dayak yedi! İzleyenler inanamadı: Olay görüntüler paylaşıldı

O anda Reşit Bozdağ, Melis'e doğru yürüdü ve ortalık karıştı! Küfür eden Reşit Bozdağ, Melis'in elini tutarken görülüyor.

Kısmetse Olur yarışmacısı canlı yayında dayak yedi! İzleyenler inanamadı: Olay görüntüler paylaşıldı

Yayına eşlik eden Şeyma adındaki kadına "eskort" diyerek kirli imalar kullanan Özgür Hoca'ya Melis, "Yapma, yapma" ifadelerini kullanıyordu. Melis son bir hamleyle telefonu aldı ve yayına son verdi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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