Kısmetse Olur yarışmacısından skandal görüntü! Ekran önünde sevgilisine dokundu: Görenler RTÜK nerde dedi!

Kısmetse Olur, Türkiye'de yayınlanan popüler bir izdivaç programıdır. Programda 9 gelin ve 9 damat adayı, hayatlarının aşkını bulmak için bir villada bir araya gelirler. Her bölümde çeşitli oyunlar ve etkinlikler yapılır, adaylar birbirleriyle tanışır ve yakınlaşmaya çalışırlar. Adaylar birbirleri hakkında yaptıkları yorumlarla birbirlerini eleyebilirler ve her hafta en az bir kişi evden ayrılır. Programın sunuculuğunu Öykü Serter yapmaktadır ve her bölümde bir jüri paneli de yer almaktadır. Ayrıca programda adayların aileleri de sıklıkla konuk olarak katılır ve evde yaşanan gelişmeleri takip ederler. Kısmetse Olur, birçok kez skandallarla da gündeme gelmiştir. Bazı adaylar hakkında çıkan skandallar programın izleyicileri tarafından eleştirilmiş ve tepki gösterilmiştir. Ancak yine de program, geniş bir hayran kitlesine sahip olmaya devam etmektedir.Kısmetse Olur'un renkli ve heyecanlı dünyasında her bölüm yeni bir sürprize sahne oluyor. Programda yer alan gelin ve damat adayları arasındaki romantik bağlar, kıskançlık krizleri ve çekişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Öykü Serter'in sıcak sunumuyla izleyicilerin beğenisini kazanan program, geniş bir hayran kitlesine sahip. Kısmetse Olur'un her yeni bölümü, sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor ve izleyiciler arasında tartışmalara yol açıyor. Programın büyüleyici dünyası, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.Erhan ve Yaren, Kısmetse Olur'un 2021 sezonunda yarışmaya katılan çiftlerden biriydi. İlk başta birbirlerine yakın olmayan ikili, zamanla birbirlerine ısındılar ve aralarında romantik bir ilişki başladı. Ancak, zaman zaman yaşanan tartışmalar ve anlaşmazlıklar ilişkilerini zorladı. Erhan, yarışmaya katıldığı dönemde bir pastane işletiyordu ve kendisini "gurme" olarak tanımlıyordu. Yaren ise bir güzellik merkezinde çalışıyordu ve kendisini "güzellik uzmanı" olarak adlandırıyordu. İkili, yarışma boyunca birbirlerine olan ilgilerini açıkça gösterdiler ve diğer çiftlerden ayrıştılar. Ancak, bazı olaylar yaşandıktan sonra ilişkileri zarar gördü ve sonunda ayrıldılar. Erhan ve Yaren'in Kısmetse Olur macerası, seyircilerin ilgisini çekti ve sosyal medyada da çok konuşuldu.