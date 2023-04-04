Kısmetse Olur yarışmasında kürtaj skandalı! Bu iddia ortalığı karıştıracak: Yarışmada elleri ayrılmıyordu!







KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ SKANDALLARI BİTMİYOR







YouTube platformu üstünden yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük kitleler tarafından takip edilmeye başlanan Kısmetse Olur programı ile ilgili iddialar hız kesmiyor. Peki kürtaj yaptıran yarışmacı kim? Yarışmadan elenecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kısmetse Olur programı ilk olarak televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşmasının ardından 5 sene ara geçtikten sonra Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle YouTube platformunda yayınlanmaya başlandı. Yarışmada yer alan iki kişi için sosyal medyada konuşulan iddialar herkesi şoke etti. Yarışmada aşk yaşamaya başlayan Cansel Ayanoğlu ve Oğulcan Yılmaz çifti ile ilgili iddialar herkesin ağzını açık bıraktı.Zaman zaman tartışmalarıyla gündeme gelen ikili ilk olarak 'Yetersiz bakiye' sözleriyle gündem olmuştu. Sosyal medya üzerinden konuşulan iddialara göre Cansel Ayanoğlu'nun bir hastanede kürtaj yaptırdığı ortaya çıktı. İddiaya göre Oğulcan ve Cansel'in bebeklerine Melodi ismini koymak istedikleri, Oğulcan'ın sosyal medya hesabından 'Yanıma sokul melodini duyayım' paylaşımı iddiaları güçlendirdi. Cansel Ayanoğlu ve Oğulcan Yılmaz'ın programa evlenmek istediklerini bildirdiği de konuşulan konular arasında yer alıyor. İkili henüz kürtaj iddiaları ile ilgili bir yorumda bulunmadı.