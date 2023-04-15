Cansel Ayanoğlu, Kısmetse Olur yarışmacısı olarak tanındı. Son zamanlarda, gelinlik giyerek çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Bu paylaşım, Cansel ve Oğulcan Yılmaz'ın evlenip evlenmedikleri hakkında dedikodular ortaya çıktı.
TV Programları
15 Nisan 2023 - 20:00
Kısmetse Olur yarışmasından ilk evlilik haberi geldi! Biri gelinlik, biri damatlık giydi paylaştı: O çift sonunda nikah masasına oturdu! Final tüyosu erken geldi
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yer alan yarışmacı Cansel'in gelinlikli paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Cansel ve Oğulcan'ın evlenip evlenmedikleri dedikodusu ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
TV Programları
15 Nisan 2023 - 20:00
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Cansel Ayanoğlu'nun gelinlikli fotoğrafı, Kısmetse Olur hayranlarının Cansel ve Oğulcan Yılmaz'ın evlenip evlenmediklerini merak etmelerine neden oldu. Programın ilk sezonunda Batuhan ve Nur çifti evlenmişti ve bu sezon da Cansel ve Oğulcan'ın evlenmeleri bekleniyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve düğün planlarına dair herhangi bir detay paylaşılmadı. İlerleyen bölümlerde durumun netleşmesi bekleniyor.
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