TV Programları
20 Kasım 2022 - 07:47

Kısmetse Olur yeni sezon ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur nerede yayınlanacak?

Bir zamanların çok izlenen yarışması Kısmetse Olur'un tekrar başlayacağı duyuruldu. Geri döneceğinin açıklanması üzerine izleyiciler Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor. Kısmetse Olur yayın tarihi ve detaylar...

TV Programları
20 Kasım 2022 - 07:47
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Kısmetse Olur yeni sezon ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur nerede yayınlanacak?


Kısmetse Olur izleyicisine müjdeli haber geldi. Exxen'de yayınlanacak olan Kısmetse Olur tekrardan izleyici karşısına geçiyor. 7 gelin ve 7 damat adayının hayatlarının aşkını bulmak için flört ettikleri yarışma seyircinin ilgi odağı oldu. Kısmetse Olur ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur ne zaman yayınlanacak?

KISMETSE OLUR YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Tolamda 2 sezon devam eden program Kısmetse Olur, final yapmasıyla beraber izleyicileri üzdü. Yoğun ilgi gösterilen yarışmadaki yarışmacılar devamında gündeme gelmeye devam etti. Kendilerine hayran kitlesi oluşturan isimlerden yeni haber geldi. Kadınlar ve erkeklerin aynı evde yaşayarak birbirlerini tanıdıkları programın yeniden yayınlanacak iddialar arasında yer alıyor.

KISMETSE OLUR EXXEN'DE Mİ OLACAK?



Yayınlandığı zamanın efsane programı olan Kısmetse Olur, günümüzde hala eski bölümlerine ilgi duyulmaktadır. Kısmetse Olur'un popülerliği dikkat çekerken yeni bölümleriyle Exxen'de olmasına ilişkin haberler gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda Kısmetse Olur'un yer alacağı iddiaları güçlenerek devam ediyor. 

Kısmetse Olur başlıyor mu

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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