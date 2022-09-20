GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 11:20

Kitaba dönüşen 'Ottoman America' Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Osmanlı göçmenlerinin dünyasını yeniden hatırlatacak "Ottoman America" belgesel filmi, kitap oldu. “Ottoman America” kitabı, ABD'de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikâyeleri uluslararası kamuoyuna anlatacak ve okuyucular kitapta yazılan her bölümü, bölüm başlığının altında yer alan QR kodlarını okutarak da izleyebilecek.

GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 11:20
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Kitaba dönüşen 'Ottoman America' Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi


Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM), Bay Atlantic University, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile icra edilen "Ottoman America Kitabı”nın tanıtımı ve takdimi, 18 Eylül 2022 Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri saatiyle 19:30'da New York Eyaleti Rockefeller Center'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) programında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla meydana geldi.

Özel bir oturumla 250 konuğun bir araya geldiği program, kitap tanıtım filminin izletilmesinin akabinde, konuklara Ottoman America QR Kitaplarının dağıtılmasıyla devam etti. YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da imzalı kitap takdim edildi.



ABD'de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikayeleri uluslararası kamuoyuna nesnel bir biçimde anlatmayı amaçlayan kitap, kişisel öykülerin kaybolan Osmanlı'nın Amerika'sına ışık tutuyor. Ayrıca okuyucuların bu kayıp zamanın yeniden keşfedilmesi sırasında hem bilgilendirilmesi eş zamanlı kişisel hikayelerin parçası olması sağlanacak.

Anadolu'nun tanıtılması da sağlanacak
ABD'ye 1900'lerin başında gelen Türk göçmenlerin hem ABD bununla birlikte Türkiye'ye katkılarını ortaya koymak, Türklere ortak bir platform sağlamak, Türklerin ülkeye katkılarını gün yüzüne çıkmasını sağlamak kitabın hedefleri arasında yer almakta.

Kitapla ayrıca Türk asıllı iş insanları ve politikacıların eline güçlü bir tarihsel veri tabanı sunmayı, Anadolu'nun tanıtılmasını sağlayarak turizme katkıda bulunmayı, ABD'ye göç edenler hakkındaki yanlış algıları olumlu yönde değiştirerek ülkedeki göçmen tartışmalarına yeni bir bakış açısı getirmeyi ve 100 yıldan daha epey zamandır ABD'de yer alan Türk toplumu üyelerinin, bu ülkeye olan aidiyetlerini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Göçmenlerin Amerika'ya varış noktaları ve Amerika içerisinde yaşadıklarını anlatan kitap, Amerikan toplumuna, ekonomisine ve siyasetine 1800'lerin sonlarında ve 1900'lerin başlarında katkıda bulunmaya başlayan Osmanlı halkının insan hikâyelerini anlatıyor.

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Haber Editörü
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