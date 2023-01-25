Kıtlık korkusu sona eriyor! O illere günlerce sürecek yağışlar müjdelendi: Hava durumunda ibre terse dönecek! O tarihlere dikkat













METEOROLOJİ'DEN HAVA TAHMİNİ





KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Mevsimsel sıcaklıkların ortalamaların üzerinde olması nedeniyle yurt genelinde yağmur ve kar beklentileri giderek artıyor. Vatandaşlar "Ne zaman yağmur yağacak, kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken Meteorojiden son hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Meteorologlar yağışlarla ilgili önemli açıklamalar yaparken Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, 27 Ocak ile 28 Ocak tarihlerinde yurdun doğu bölgesinde kar yağışı olduğunu, kar yağışlarının Şubat başında da İstanbul'u vurabileceğini duyurdu.Meteorolog Kerem Ökten ise, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı ve paylaşımında İstanbul ve Ankara'da kar beklentisi olduğunu söyledi. Ökten, daha önceki bir paylaşımında önümüzdeki 10 güne işaret ederek yoğun kar yağışı olacağını söylemişti. Meteorolog Orhan Şen, bugün İstanbul'da herhangi bir yağış beklenmediğini belirtirken Perşembe öğle saatleri itibariyle yağmur yağacağını vurguladı.Meteoroloji Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre yurdun kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek, diğer kesimlerde de parçalı az bulutlu bir hava görülecek. Doğu Anadolu Batı ve Güneydoğu Anadolu Kuzey ve doğu kesimlerinde ise havada pus ve yer yer sis beklentisi var. Marmara bölgesinde ara sıra orta ila kuvvetli (30-50 km/s) arası hafif rüzgarlar esse de, sıcaklıkların mevsim normalleri üstünde olması bekleniyor.Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, "Beklenen yağış ve kar yağışı olur mu?" sorusunu yanıtladı..Yeni haftanın ilk 3 günü yağış olmayacağını söyleyen Çalışkan, “27'sinden itibaren Batıdan itibaren yağışlı bir dönem olacak. 27-28 Ocak tarihlerinde doğu bölgelerde kar bekleniyor" dedi. Çalışkan, "Ocak sonu, Şubat başında kar yağışlı illerimiz olacak" dedi. Uzman isim, "Rüzgar Marmara'ya soğuk esiyor" ifadelerini kullanırken Perşembe günü Ege Denizi'ni şiddetli sağanak yağışların vuracağını ve Marmara bölgesinde de yağmur beklentisinin olduğunu söyledi. İstanbullular ise kar yağışlarının ne zaman başlayacağını merak ederken konuya ilişkin konuşan Dilek Çalışkan, Şubat ayı başında İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin olduğunu ifade etti.