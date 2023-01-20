MAGAZİN
20 Ocak 2023 - 16:58

Kıvanç Tatlıtuğ apar topar hastaneye kaldırıldı! Set çalışmaları iptal edildi!

Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi çekimleri sırasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Tatlıtuğu'un rahatsızlığından dolayı set çalışmaları iptal edildi.

MAGAZİN
20 Ocak 2023 - 16:58
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Kıvanç Tatlıtuğ apar topar hastaneye kaldırıldı! Set çalışmaları iptal edildi!


Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrol paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen bir haber hayranlarını oldukça üzdü. Yakışıklı oyuncunun çekimler sırasında rahatsızlandığı öğrenilirken apar topar hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kıvanç Tatlıtuğ apar topar hastaneye kaldırıldı



Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte yer aldığı aile dizisi için çok sayıda izleyici sabırsızlanarak bekliyor. İzmir'de devam eden Aile dizisinin çekimleri son sürat ilerlerken setten gelen bir haber özellikle Kıvanç Ttalıtuğ hayranlarını kahretti. Yoğun bir tempoyla dizi çekimleri için sette olan yakışıklı oyuncunun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kıvanç Tatlıtuğ apar topar hastaneye kaldırıldı

GIDA ZEHİRLENMESİ TANISI KONULDU

Birsen Altuntaş'ın yayınladığı bir haberde Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün rahatsızlandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tettikler sonucunda ise başarışı oyuncuya gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Dün tamamlaan tedavisinin ardından sete geri dönen Kıvanç Tatlıtuğ, tekrar kendisini kötü hissetti ve çekimlerden ayrıldı. Tatlıtuğ'un dinlenmek için ayrılması sorası set çalışmelerı da geçici olarak askıya alındı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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