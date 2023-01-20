Kıvanç Tatlıtuğ apar topar hastaneye kaldırıldı! Set çalışmaları iptal edildi!

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrol paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen bir haber hayranlarını oldukça üzdü. Yakışıklı oyuncunun çekimler sırasında rahatsızlandığı öğrenilirken apar topar hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte yer aldığı aile dizisi için çok sayıda izleyici sabırsızlanarak bekliyor. İzmir'de devam eden Aile dizisinin çekimleri son sürat ilerlerken setten gelen bir haber özellikle Kıvanç Ttalıtuğ hayranlarını kahretti. Yoğun bir tempoyla dizi çekimleri için sette olan yakışıklı oyuncunun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.