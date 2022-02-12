MAGAZİN
12 Şubat 2022 - 17:17

Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık serüvenine soğanlı menemenle devam etti!

Aşçılığa merak salan ve aldığı mutfak eğitimleri sonrası hünerlerini sergileyerek gösteren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaşımında 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' polemiğini yeniden ortaya çıkardı.

MAGAZİN
12 Şubat 2022 - 17:17
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Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık serüvenine soğanlı menemenle devam etti!
Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi de mutfağa merak saldı ve her fırsatta hünerlerini göstermeye başladı. Son yaptığı 'Elmalı Turta'dan sonra şimdi de menemen yapmak için kolları sıvayan ünlü oyuncu karavanına geçti ve mutfak hünerlerini karavandaki küçük tüpün başında sergiledi.








Yemek tercihini soğanlı menemene yapmaktan yana kullanan Kıvanç Tatlıtuğ, lezzetli Türk yemeklerinden biri olan menemeni yapma şekli büyük bir tartışma konusu oldu. 



Bir kesimin menemen yemeğinin içine soğan ekleme tarafını savunduğu diğer kesimin de menemen  soğansız olur dediği polemiği yeniden başlatan ünlü oyuncu, yaptığı yemeye soğan ekleyince takipçileri ve hayranlarını da ikiye bölmüş oldu. Başarılı oyuncu menemen yemeğini yaptığı anları gösteren vidoyu sosyal medya hesabından paylaşımca paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu.



EDİTOR
Elvan
Elvan
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