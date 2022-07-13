Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016'da Başak Dizer ile Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen bir seremoniyle dünya evine girdi. İkilinin mutlu evliliklerinin 6'ncı senesinde ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Yakın zamanda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan çift, mutluluklarını ve heyecanlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Baba olmanın heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ise oğluyla birlikte birçok fotoğraf paylaştı. Kurt Efe'nin yüzünü sır gibi saklayan Tatlıtuğ-Dizer çiftinden bir yeni paylaşım daha geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yle yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken son paylaşımı ise olay oldu.
MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 22:35
Kıvanç Tatlıtuğ'dan beklenen pozlar geldi! Oğlu Kurt Efe'yle yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu
Türkiye'nin başarılı oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda ilk kez baba oluşunun heyecanını yaşadı. Oğlu Kurt Efe ile birlikte paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görürken o fotoğraflara bir yenisi daha eklendi. Daha önce olduğu gibi yine paylaşılan fotoğrafta Kurt Efe'nin yüzü gösterilmedi. Kıvanç Tatlıtuğ'un yapmış olduğu o paylaşım ise sosyal medyayı yıktı geçti.
MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 22:35