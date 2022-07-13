MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 22:35

Kıvanç Tatlıtuğ'dan beklenen pozlar geldi! Oğlu Kurt Efe'yle yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu

Türkiye'nin başarılı oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda ilk kez baba oluşunun heyecanını yaşadı. Oğlu Kurt Efe ile birlikte paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görürken o fotoğraflara bir yenisi daha eklendi. Daha önce olduğu gibi yine paylaşılan fotoğrafta Kurt Efe'nin yüzü gösterilmedi. Kıvanç Tatlıtuğ'un yapmış olduğu o paylaşım ise sosyal medyayı yıktı geçti.

MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 22:35
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Kıvanç Tatlıtuğ’dan beklenen pozlar geldi! Oğlu Kurt Efe'yle yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu


Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016'da Başak Dizer ile Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen bir seremoniyle dünya evine girdi. İkilinin mutlu evliliklerinin 6'ncı senesinde ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Yakın zamanda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan çift, mutluluklarını ve heyecanlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Baba olmanın heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ise oğluyla birlikte birçok fotoğraf paylaştı. Kurt Efe'nin yüzünü sır gibi saklayan Tatlıtuğ-Dizer çiftinden bir yeni paylaşım daha geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yle yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken son paylaşımı ise olay oldu.



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"Şimdilik sarışın ama hatları annesi gibi"

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve çocukları Kurt Efe'yle 30. gün ve 3. ayında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin hayranları ise paylaşımların altına “Maşallah” yorumlarıyla birlikte güzel dileklerini de iletti.

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ, yüzünü göstermemeye özen gösterdikleri oğullarının kime benzediği sorulduğunda “Şimdilik sarışın ama hatları annesi” yanıtını vermişti. Tatlıtuğ'un bu açıklamasının ardından ise ünlü çiftin oğlu ilk kez Bodrum’da objektiflere yansımıştı. Kıvanç Tatlıtuğ’un denizden çıkar çıkmaz oğlunun yanına gitmesi ve ailesiyle vakit geçirmesi de dikkatleri bir hayli çekmişti. Daha sonra Başak Dizer oğlu Kurt Efe'yi bakıcısının kucağına verince yüzü daha net bir şekilde kameralara yansımıştı. 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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