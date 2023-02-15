Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem sonrası beraberlik mesajı: 'Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?'













ÜNLÜ OYUNCUDAN 10 AY SONRA İLK TWEET

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından tüm Türkiye, yaraları sarmak için seferber oldu. Depremden hemen sonra başlatılan arama kurtarma çalışmaları 10. günde devam ederken hem büyük ve küçük şirketler, hem halk hem de ünlüler bölgeye destek olmak adında canla başla yardım göndermeye başladılar.Son olarak Haluk Levent'in kurduğu AHBAP derneğine ilk önce 250 bin TL daha sonra da 950 bin TL şeklinde toplamda 1 milyon 250 bin TL bağış yapan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından da da birlik ve beraberlik mesajı paylaştı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası afetten etkilenenler adına destek çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi de herkese birlik be beraberlik mesajı verdi. AHBAP derneği koordinasyonunda afetzedelere yardım için günlerdir çalışan Tatlıtuğ, 10 ay sonra Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Yardımsever kimliği ile herkesin hayranlığını kazanan ünlü isim, mesajına "Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu" notunu düştü.