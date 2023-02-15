Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem sonrası beraberlik mesajı: 'Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından tüm Türkiye, yaraları sarmak için seferber oldu. Depremden hemen sonra başlatılan arama kurtarma çalışmaları 10. günde devam ederken hem büyük ve küçük şirketler, hem halk hem de ünlüler bölgeye destek olmak adında canla başla yardım göndermeye başladılar.
Son olarak Haluk Levent'in kurduğu AHBAP derneğine ilk önce 250 bin TL daha sonra da 950 bin TL şeklinde toplamda 1 milyon 250 bin TL bağış yapan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından da da birlik ve beraberlik mesajı paylaştı.