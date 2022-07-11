MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 22:48

Kıvanç Tatlıtuğ'dan düşman çatlatacak paylaşım geldi! Güzel eşi Başak Dizer'e resmen aşkını haykırdı

Geçen aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden düşman çatlatacak cinsten bir paylaşım geldi. Yaptığı paylaşımla Kıvanç Tatlıtuğ resmen aşkını haykırdı.

MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 22:48
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan düşman çatlatacak paylaşım geldi! Güzel eşi Başak Dizer'e resmen aşkını haykırdı


Oyunculuğuyla hafızalarda büyük yer edinen ve aynı zamanda manken olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı olan Başak Dizer'le nikah masasına oturdu. Yakın zamanda evliliklerinin meyveleri Kurt Efe'yi kucaklarını alan çift, mutluluklarına mutluluk kattı.

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Babalık heyecanını ilk kez Kurt Efe'yle tadan Kıvanç Tatlıtuğ'un Babalar Günü'nü oğullarıyla birlikte fotoğraf paylaşarak kutlamıştı. Başak Dize, eşinin Babalar Günü'nü bir fotoğraf karesiyle kutlarken altına da bir not düştü. Fotoğrafın altına "Melekler günü kutlu olsun" yazan Başak Dizer'in paylaşımına ise beğeni yağdı.

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En son Başak Dizer'den bayram kutlaması için bir fotoğraf gelse de bir süredir fotoğraf paylaşmayan çiftten yeni bir paylaşım geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen yeni paylaşım ise düşman çatlatacak cinsten oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'u eşi Başak Dizer'le yaptığı paylaşımı... 

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EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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