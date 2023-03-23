Kıvanç Tatlıtuğ eşini çok kızdıracak! Funda Eryiğit ile ateşli sahneleri olay oldu: Herkes gözünü kırpmadan izledi!







BOĞA BOĞA FİLMİ







Sevilen dijital platformlarından olan Netflix'te yayınlanan Boğa Boğa filmi 21 Nisan tarihinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken heyecanla beklenen filmin yönetmen koltuğunda Hakan Günday ve Onur Saylak yer alır. Tatlıtuğ'un diğer rollerine bakılarak bunun çok daha farklı olduğu söylenirken filmin bazı sahneleri şimdiden sosyal medya üzerinden olay oldu.Ege'de bir köye yerleşen İstanbullu çiftin hikayesini ele alan film de İstanbul'dan ayrılarak Ege'ye yerleşen çift huzur bulacaklarına inanıyor. Fakat çok zaman geçmeden yerleşik kasabada pek çok düşmana sahip oldukları ortaya çıkar.