MAGAZİN
23 Mart 2023 - 23:59

Kıvanç Tatlıtuğ eşini çok kızdıracak! Funda Eryiğit ile ateşli sahneleri olay oldu: Herkes gözünü kırpmadan izledi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrollerinde yer aldığı Boğa Boğa isimli filmin fragmanı yayımlanırken oldukça gerilim dolu sahneler izleyicileri beklediği duyurusu önceden yapıldı. Fakat iki başrolün yakın sahneleri resmen Başak Dizdar'ı çileden çıkardı.

MAGAZİN
23 Mart 2023 - 23:59
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kıvanç Tatlıtuğ eşini çok kızdıracak! Funda Eryiğit ile ateşli sahneleri olay oldu: Herkes gözünü kırpmadan izledi!


Sevilen dijital platformlarından olan Netflix'te yayınlanan Boğa Boğa filmi 21 Nisan tarihinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken heyecanla beklenen filmin yönetmen koltuğunda Hakan Günday ve Onur Saylak yer alır. Tatlıtuğ'un diğer rollerine bakılarak bunun çok daha farklı olduğu söylenirken filmin bazı sahneleri şimdiden sosyal medya üzerinden olay oldu.

Kıvanç tatlıtuğ

BOĞA BOĞA FİLMİ



Ege'de bir köye yerleşen İstanbullu çiftin hikayesini ele alan film de İstanbul'dan ayrılarak Ege'ye yerleşen çift huzur bulacaklarına inanıyor. Fakat çok zaman geçmeden yerleşik kasabada pek çok düşmana sahip oldukları ortaya çıkar. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ