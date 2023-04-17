MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 15:01

Kıvanç Tatlıtuğ sonrasında Serenay Sarıkaya'da atlet giyip poz verdi! Güzelliği göz kamaştıran Sarıkaya'nın gelin maaşıyla aldıkları

Uzun ara sonra televizyon ekranlarına Aile dizisiyle geri dönen oyuncu Serenay Sarıkaya, verdiği pozlarla adından bahsettirdi. Sarıkaya, partneri Kıvanç Tatlıtuğ sonrasında atletle kamera karşısına geçti.

MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 15:01
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Kıvanç Tatlıtuğ sonrasında Serenay Sarıkaya'da atlet giyip poz verdi! Güzelliği göz kamaştıran Sarıkaya'nın gelin maaşıyla aldıkları


Show TV ekranlarında yeni başlayan Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, beyaz atletiyle verdiği pozlarla görenleri adeta büyüledi. Sosyal medya üzerinden bu halleri çok konuşulan Sarıkaya'nın duru güzelliği ise beğenileri topladı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, hemen her paylaşımıyla adını duyururken reklam yüzü olduğu markanın kıyafetleriyle poz verdi. Sadeliği dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncunun bu halleri tam not aldı. Verdiği pozlarla beraber tarzı takdir toplarken takipçilerini kendine bir kere daha hayran bıraktı.



Serenay Sarıkaya atlet pozları

GELİN MAAŞIYLA ALIŞVERİŞ YAPTI

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen Serenay Sarıkaya, yer aldığı dizide gelin maaşı detayı gündeme damgasını vurdu. Ünlü ismin son paylaşımlarının altına gelen yorumlar arasında gelin maaşıyla aldıkları yorumları yapılırken sade ve güzelliğine ise beğeni butonu çöktü. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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