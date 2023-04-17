Show TV ekranlarında yeni başlayan Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, beyaz atletiyle verdiği pozlarla görenleri adeta büyüledi. Sosyal medya üzerinden bu halleri çok konuşulan Sarıkaya'nın duru güzelliği ise beğenileri topladı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, hemen her paylaşımıyla adını duyururken reklam yüzü olduğu markanın kıyafetleriyle poz verdi. Sadeliği dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncunun bu halleri tam not aldı. Verdiği pozlarla beraber tarzı takdir toplarken takipçilerini kendine bir kere daha hayran bıraktı.
MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 15:01
Kıvanç Tatlıtuğ sonrasında Serenay Sarıkaya'da atlet giyip poz verdi! Güzelliği göz kamaştıran Sarıkaya'nın gelin maaşıyla aldıkları
Uzun ara sonra televizyon ekranlarına Aile dizisiyle geri dönen oyuncu Serenay Sarıkaya, verdiği pozlarla adından bahsettirdi. Sarıkaya, partneri Kıvanç Tatlıtuğ sonrasında atletle kamera karşısına geçti.
MAGAZİN
17 Nisan 2023 - 15:01