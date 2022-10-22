Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ortaya çıktı! Benzerlik yok, şaşıran çok







Kıvanç Tatlıtuğ’un abisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi!







Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle ününe ün katan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğlu Kurt Efe ve eşi Başak Dizer ile magazin gündeminden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ’un ailesi hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı. Yakışıklılığı ile hem Türkiye’ye hem de dünyaya nam salan ünlü ismin abisini görenler gözlerine inanamadı.Son olarak dijital platformlarda oyunculuk kariyerine devam eden Kıvanç Tatlıtuğ’un özel hayatı oldukça merak ediliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ancak özel yaşantısıyla ilgili fazla bir bilgi vermeyen Tatlıtuğ’un abisi ortaya çıktı. Anneleri bir, babaları ayrı olan Tatlıtuğ kardeşlerin birbirine hiç benzemiyor oluşu sevenlerinin gözünden kaçmadı. Kıvanç Tatlıtuğ sarışın ve renkli gözlü iken ağabeyi Cem Tatlıtuğ ise esmer ve koyu renk göze sahip.Cem Tatlıtuğ da tıpkı kardeşi Kıvanç gibi sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri. Denizi ve dalış yapmayı oldukça seven Cem Tatlıtuğ, aynı zamanda cast ajansı sahibi ve efsane replikleriyle hafızalara kazınan “ Kuzey Güney “ dizisinin de yönetmenlerinden biri. Ayrıca bazı dizilerde de kısa rollerde yer aldı. Görünüş olarak kardeşi Kıvanç Tatlıtuğ ile hiç benzemeyen Cem Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından sık sık kardeşi ile paylaşım yapıyor. İşte Tatlıtuğ kardeşler…Cem Tatlıtuğ, 18 Mayıs 1977 tarihinde Adana’da doğmuştur. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile anneleri bir, babaları ayrı abisidir. Cast ajansı sahibi olan Cem Tatlıtuğ, kardeşi sayesinde tanınırlığını artırmıştır. 2013 yılında Enbe Orkestrasının sanatçısı Burcu Özsoy ile hayatını birleştiren Tatlıtuğ’un bu evliliğinden bir oğlu vardır ve 2017 yılında evliliğini sonlandırmıştır.2011 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan “ Kuzey Güney “ dizisinin yönetmenliğini yapmıştır. Kardeşi Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra dizinin kadrosunda Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Bade İşçil, Merve Boluğur ve Zerrin Tekindor gibi isimler yer alıyordu. Cem Tatlıtuğ aynı zamanda G.D.O Karakedi, Kuzey Güney, Fatmagül’ün Suçu Ne ve Arka Sokaklar dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.