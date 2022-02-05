MAGAZİN
05 Şubat 2022 - 14:17
Güncelleme: 05 Şubat 2022 - 14:17

Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak hünerleri göz doldurdu!

Bir süredir mutfak eğitimi alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, mutfağa geçti ve 'Elmalı Strudel' yaptı. Yakışıklıyı oyuncunun hünerlerini eşi Başak Dizer, paylaşıma yorumsuz kalamadı.

MAGAZİN
05 Şubat 2022 - 14:17
Güncelleme: 05 Şubat 2022 - 14:17
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Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak hünerleri göz doldurdu!
Eşi Balak Dize ile bebek bekleyen başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir mutfak eğitimi almaya başladı. Oyunculuğunun yanı sıra hünerlerini sergileme konusunda da çığır açan Tatlıtuğ, mutfağa girdi ve 'Elmalı Strudel' yaptı.







Yaptığı tatlının yapım aşamasını ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarının büyük beğenisini kazanırken, profesyonel aşçılık eğitimi alan yakışıklı oyuncunun ince ve detaylı olarak çalışması ise gözlerden kaçmadı.


Tüm hünerlerini sergileyen Kıvanç Tatlıtuğ, tatlı yaptığı anların çekildiği videoyu paylaşırken altına "Bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim" notunu yazdı.


Yakışıklı oyuncunun videosu binlerce kez izlenirken eşi Başak Dizer'de paylaşımın altına yorumsuz kalamadı ve "Şekerci mi baban senin?" notunu gönderdi.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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