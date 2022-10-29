MAGAZİN
29 Ekim 2022 - 15:08

kıvanç tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe babasının tahtını sallayacak! Annesi yeni halini yayınladı, sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe büyüdü. Sarı saçlarıyla yakışıklılıkta babasına rakip olan Kurt Efe'nin yeni fotoğrafını annesi paylaştı.

MAGAZİN
29 Ekim 2022 - 15:08
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kıvanç tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe babasının tahtını sallayacak! Annesi yeni halini yayınladı, sosyal medya yıkıldı


Türkiye’nin en yakışıklı oyuncular listenin ilk sırasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl hamile olduğunu duyuran Başak Dizer, 6 ay önce doğum yaptı. Oğlu Kurt Efe’yi kucaklarına alan ünlü çift, 6 aylık olan oğullarının yeni görüntüsünü paylaştı.

Yakışıklı babanın yakışıklı oğlundan yeni kare

Geçtiğimiz yıl bebek müjdesiyle hayranlarını sevindiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti oğullarını kucaklarına almıştı. 15 Nisan’da doğan oğullarına “ Kurt Efe “ ismini veren çift, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı.



kıvanç tatlıtuğ

Hamilelik döneminde sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Başak Dizer, doğumun hemen ardından soluğu çekirdek ailesiyle tatilde almıştı. Çift, altın saçlı oğulları Kurt Efe’yi magazin basınından ve sosyal medyadan sır gibi sakladı.

kıvanç tatlıtuğ

Basına sızan fotoğraflarda çiftin oğulları Kurt Efe’nin babası gibi sapsarı saçlara sahip olduğu ve tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ’a benzediği söyleniyordu. Çift her ne kadar oğullarını basından saklasa da tatilleri sırasında Kurt Efe’nin yüzü uzaktan da olsa görünmüştü.

Annesi paylaştı

Şimdilerde 6 aylık olan Kurt Efe’nin yeni fotoğrafını annesi Başak Dizer sosyal medya hesabında paylaştı. Sonbahar tatilinde olan çift, oğulları ile birlikte sessiz sakin bir tatil geçiriyor.

kıvanç tatlıtuğ

Ünlü modacı Başak Dizer Instagram’dan oğlunun yeni karesini paylaştı ancak yine yüzünü göstermekten kaçındı. Bebek aramasında mavi şapkasıyla oturan Kurt Efe’nin tombul bacakları, yüzü görünmese dahi ne kadar tatlı olduğunu kanıtlar nitelikte oldu.

Bodrum tatilindeki Tatlıtuğ ailesi, oğullarından yeni bir fotoğraf paylaşarak paylaşımına kalp emojisi ekledi. İkilinin takipçileri ise Kurt Efe’nin fotoğrafına beğeni yağdırdı.

kıvanç tatlıtuğ

Öte yandan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunun doğumundan sonra “ Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle ifade edilemez. Artık babalığa alıştım “ ifadelerini kullanmıştı. Başak Dizer’in oğluna verdiği Kurt isminin, babasının rol aldığı Kurt Seyit ve Şura filminden etkilenmesiyle ortaya çıkmış.

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunun kime benzediği sorularına daha önce yanıt vermiş ve sarışınlığının kendisine benzediğini fakat hatlarının tamamen annesinin kopyası olduğunu açıklamıştı. Kurt Efe’nin yüzü şimdilik basından gizli tutuluyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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