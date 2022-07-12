MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 13:31

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ilk kez görüntülendi! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti oğullarını ilk kez paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Ünlü çiftin oğulları Kurt Efe’nin görüntüsü herkes tarafından merak edilirken çift, çocuklarının yüzünü paylaşmaktan kaçınıyordu. Tatlıtuğ ve Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe ilk kez görüntülendi. İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe…

MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 13:31
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Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ilk kez görüntülendi! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti oğullarını ilk kez paylaştı


Kıvanç Tatlıtuğ ve Eşi Başak Dizer, birkaç ay önce ilk çocukları Kurt Efe’yi kucaklarına almanın heyecanını yaşadı. Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunun 30 günlükken ve 3 aylık olduğundaki fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü çift çocuklarının yüzünü göstermekten kaçınırken, Kurt Efe’nin görüntüsü herkes tarafından merak konusu oldu.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ



6 yıl önce modacı Başak Dizer ile hayatını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ’un bu evlilikten Kurt Efe adında bir oğlu oldu. Birkaç ay önce dünyaya gelen Kurt Efe magazin gündeminin en çok merak edilen bebeklerinden biri haline geldi. Modacı Başak Dizer, Babalar Günü’nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve minik oğlunun bir fotoğrafını paylaşarak eşinin Babalar Günü’nü kutladı. Fotoğrafı "Melekler günü kutlu olsun" notuyla paylaşan Başak Dizer büyük beğeni topladı.

Mutlu aile yaşantısına devam eden çiftten son olarak Kurban Bayramında bir paylaşım geldi. Oğlunun emziğini ağzına alarak paylaşım yapan Başak Dizer, takipçilerinin bayramını bu kare ile kutladı.

Kıvanç

Kurt Efe ilk kez görüntülendi!

Oğullarının yüzünü paylaşmaktan sakınan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, çıktıkları tatilde Kurt Efe’nin yüzünü saklayamadı. Tatil yaptıkları sırada objektiflere takılan ünlü çiftin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi. Minik Kurt Efe ise sarı saçlarıyla babasına benzetildi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Başak Dizer, eşi ve oğlunun fotoğrafını “Sarışınlarım” notuyla takipçileriyle paylaştı. Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’nin 30 günlükken ve 3 aylıkken olan fotoğraflarını paylaşan Başak Dizer, gönderisine eşini de etiketledi.

Kıvanç Tatlıtuğ

Bakıcı ücreti şaşkına çevirdi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti oğullarının bakımına yardımcı olması için bir de bakıcı tuttu. Çiftin bakıcıya ödedikleri ücret ise şaşkına çevirdi. Ünlü çift, dikkatle seçtikleri dadıya aylık 1400 dolar ödüyor.

Geçtiğimiz günlerde Etiler’de kameralara katılan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile ilgili hislerini anlattı. Baba olmanın dünyanın en güzel duygusu olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, babalığa alıştığını ve tecrübe kazandığını söyledi. Oğlunun sarışınlık olarak kendisine benzediğini dile getiren yakışıklı oyuncu, yüz hatları olarak ise annesinin aynısı olduğunu da belirtti.

Başak Dizer

Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ da torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Torun sevincini katıldığı bir magazin programında anlatan anne Tatlıtuğ, mutluluğunu kelimelere dökemediğini ve böyle güzel bir duygu için oğluna ve gelinine teşekkür etti.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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