MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 07:31

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in saray yavrusu evini görenler şaştı kaldı! Hem paraları hem zevkleri var: İlk kez kapılarını açtı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti evinin kapılarını ilk kez basına açtı. Bir dergiye röportaj veren Başak Dizer, evinin dekorasyonu ile tam not aldı.

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 07:31
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in saray yavrusu evini görenler şaştı kaldı! Hem paraları hem zevkleri var: İlk kez kapılarını açtı


Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile hayatını birleştirmişti. Çiftin örnek gösterilen evliliğinden Kurt Efe adında bir bebekleri oldu. Şimdilerde oğullarını büyüten çift, evlerinin kapısını basına açtı. Tatlıtuğ çiftinin dillere destan evi görenleri kendine hayran bıraktı.

Moda danışmanı Başak Dizer, eşi, oğlu ve köpeği ile yaşadığı Kemerburgaz’daki saray yavrusu evinin kapılarını Maison Française dergisine açtı.



Çiftin evinin dekorasyonu modern ve vintage mobilyalarla döşeli. Sakin ve göz yormayan renkler evin her köşesinde tercih edilmiş.

başak dizer

Başak Dizer, evini dekore ederken pop art ve doğadan ilham alarak renkli, eğlenceli ve aynı zamanda cool parçalara yer verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin evi hayranları tarafından merak ediliyordu. Evliliklerini gözlerden uzak, sakin bir şekilde yaşamayı tercih eden çift, ilişkilerindeki sakinliği evlerinin dekorasyonuna da taşıdı.

baş

Abartıdan uzak ancak modernliği ile göz dolduran parçalar evin her köşesinde yerini alıyor. Cam merdivenlerle döşeli evde bej tonlarındaki eşyalar dikkatleri çekiyor. Evin genel havasına cam ve toprak tonları hakim.

Röportaj verdiği dergiye balkonunun da kapılarını açan Dizer, burada da doğa ile iç içe parçalar tercih etmiş.

başak dizer

Ünlü isimlerin yaşadıkları evler her zaman merak konusu oluyor. Ünlüler kimi zaman evlerini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Bazı ünlüler ise evlerini sır gibi saklıyor. Magazin basınında adından söz ettiren isimlerin lüks evleri magazin programlarına ya da ünlü dergilere kapılarını açıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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