MAGAZİN
03 Nisan 2022 - 13:46

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer sürprizi açıkladı! Bebeğin ismi belli oldu

Herkesin merakla beklediği isim sonunda belli oldu. Yer aldığı her proje milyonlar tarafından izlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, sonunda yeni doğacak bebeklerinin ismini açıkladı.

MAGAZİN
03 Nisan 2022 - 13:46
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer sürprizi açıkladı! Bebeğin ismi belli oldu
Oyunculuk kariyeri kadar yakışıklılığıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı sevgilisi başak dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift şu günlerde bebek heyecanı yaşıyor. Önümüzdeki günlerde Maslak’taki özel bir hastanede doğum yapacak olan Başak Dizer, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor.




Herkesin merakla beklediği bebeğin ismi sonunda belli oldu. Çift bebeklerine “Kurt” ismini vereceklerini duyurdu. “Kurt Seyit ve Şura” dizisinin setinde tanışan çift, bebeklerine anlamlı bir isim koymayı düşünürken tanışma hikayelerinden esinlendiklerini, bu yüzden bebeğin isminin “Kurt Efe” olacağını belirtti.



EDİTOR
Hülya Karabaş
Hülya Karabaş
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