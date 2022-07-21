Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede! Netflix plartformunda yayınlanacak olan film için bir araya gelen ikilinin set fotoğrafları sızdırıldı

Yıllar önce Kanal D ekranlarında oynayan Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede buluşuyor. Aşk-ı Memnu dizisi izlenme rekorları kırmıştı. Dizinin yıllar önce final vermiş olmasına rağmen bazı sahneleri hala tıklanma rekorları kırıyor. Yeni projede bakalım neler olacak. İşte detaylar...
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un set fotoğrafları geldi! İkili Türkiye'nin en başarılı en ilgi gören dizisinde birlikte rol almışlardı. Bihter ve Behlül karakteri oldukça sevilmişti. Şimdi ise birlikte Netflix programında yayınlanacak olan filmin çekimleri için bir araya geldiler.
Filmin detayları ortaya çıktı
Netflix de yayınlanacak olan film için set hazırlıkları başladı. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bulunduğu fotoğraf ise sosyal medyada hızla yayıldı.. Gönenç Uyanık'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu ise Nuran Evren Şit'e ait. Filmin detayları ise şimdiden merak konusu oldu.