Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den gönülleri fetheden hareket: Aylık 100 bin TL bağışlayacaklar!







SOKAK HAYVANLARI İÇİN AYLIK 100 BİN TL BAĞIŞ











Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Efe Kurt'un birlikte oyun oynadıkları fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım sosyal medyanın gündemine oturmuştu.Birlikte oldukları günden itibaren birbirlerine çok yakıştırılan çift, son yaptıkları bir hareketle tabiri caizse 'Helal Olsun' dedirtti. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin sokak hayvanları için ayda 100 bin TL bağış yapacakları öğrenildi.