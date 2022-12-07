Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Efe Kurt'un birlikte oyun oynadıkları fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 13:38
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den gönülleri fetheden hareket: Aylık 100 bin TL bağışlayacaklar!
Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist eşi Başak Dizer, sokak hayvanları için eşi benzeri görülmemiş bir hamle yaptı. Ünlü çift, sokak hayvanlarının bakımlarına katkıda bulunmak için aylık 100 bin TL bağışlamaya karar verdi.
MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 13:38