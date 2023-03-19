Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya sınırları zorladı! Aman Başak Dizer görmesin: Yuva yıkmaya hazır olan o sahne!













Aile dizisi için uzun zamandır yan yana olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisi magazin gündeminde yer almaya deva ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre Başak Dizdar'ın oğluyla beraber setlere gittiği iddia edildi. Bu duruma yönelik Bilal Özcan'dan yorum geldi. Özcan, Serenay'ın bütün rol arkadaşlarıyla sevgili olduğu gerçeği üzerine Tatlıtuğ'un eşi de oğluyla beraber İzmir'e setlere gittiğini belirtti.Bunlar üzerine Başak Dizdar'ın yapım şirketiyle anlaşarak styling yaptırmak adına oraya gittiği haberleri gündeme gelirken çok yakın bir kaynaktan bunun öğrenildiğinin altını çizdi. Sosyal medya üzerine ikilinin dansları ise gündeme damgasını vurdu.Dizinin çekimleri esnasında ikili dans ederken bu görüntüler ise sosyal medya üzerinden kısa sürede elden ele yayıldı. İkilinin bu kadar yakın olması ise kafaları karıştırdı.