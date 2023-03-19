MEDYA
19 Mart 2023 - 21:00

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya sınırları zorladı! Aman Başak Dizer görmesin: Yuva yıkmaya hazır olan o sahne!

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin setinde olanlar oldu. Güzel oyuncu Sarıkaya, her rol aldığı partnerleriyle aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelirken gözler Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizdar'a çevrildi. Sarıkaya'nın hızlı aşk hayatı üzerine ikilinin sarmaş dolaş dansları ise gündeme bomba gibi düştü.

MEDYA
19 Mart 2023 - 21:00
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya sınırları zorladı! Aman Başak Dizer görmesin: Yuva yıkmaya hazır olan o sahne!
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Aile dizisi için uzun zamandır yan yana olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisi magazin gündeminde yer almaya deva ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan habere göre Başak Dizdar'ın oğluyla beraber setlere gittiği iddia edildi. Bu duruma yönelik Bilal Özcan'dan yorum geldi.

Özcan, Serenay'ın bütün rol arkadaşlarıyla sevgili olduğu gerçeği üzerine Tatlıtuğ'un eşi de oğluyla beraber İzmir'e setlere gittiğini belirtti.



kıvanç serenay

Bunlar üzerine Başak Dizdar'ın yapım şirketiyle anlaşarak styling yaptırmak adına oraya gittiği haberleri gündeme gelirken çok yakın bir kaynaktan bunun öğrenildiğinin altını çizdi. Sosyal medya üzerine ikilinin dansları ise gündeme damgasını vurdu.

Serenay ve kıvanç dansı

Dizinin çekimleri esnasında ikili dans ederken bu görüntüler ise sosyal medya üzerinden kısa sürede elden ele yayıldı. İkilinin bu kadar yakın olması ise kafaları karıştırdı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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