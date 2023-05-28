Kıyıda köşede 1 gram altını olanlara bile kötü haber! Uzman isim tarih verdi: O tarihte her şey tersine dönecek. Altın fiyatlarıyla ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. son dakika açıklamasına göre, altın fiyatlarında yeni bir kabus başlıyor ve tarih bile verildi. Durumun nedeni, ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin Federal Rezerv'in faiz oranlarını daha da yükseltme ihtimalini artırması oldu. Bu durum altın fiyatlarının değer kaybetmesine yol açtı. İşte detaylar...
KIYIDA KÖŞE BİR GRAM ALTINI OLANLAR İÇİN ÜZÜCÜ HABER
Piyasada son dört ayın en büyük haftalık düşüşü yaşanırken, dün ise altın fiyatlarında hafif bir yükseliş görüldü. Ancak bu durum, altın sahipleri için pek de iyi bir haber değil. Elinde altın bulunduran vatandaşlara ardı ardına uyarılar yapılmaya başlandı. İşte diğer ayrıntılar...
Altın fiyatlarının düşüşe geçmesi ve değer kaybetmesi, yatırımcıları endişelendirdi. Bu durum, altın piyasasında önemli değişikliklere neden olabilir ve altın sahiplerini olumsuz etkileyebilir. Tüm bu gelişmeler, altın fiyatlarıyla ilgili son dakika detaylarını ortaya koyuyor. Altın piyasasının geleceği belirsiz ve zorlu bir sürece girebilir. Altın sahipleri, fiyatların ne yönde ilerleyeceğini ve nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğini dikkatle takip etmelidir. Altın fiyatlarıyla ilgili haberlerin güncel olarak takip edilmesi önemlidir. Yatırımcılar, uzman görüşlerini değerlendirerek doğru kararlar almalı ve ellerindeki altın miktarını korumak için gerekli adımları atmalıdır. Tüm altın sahipleri, bu belirsiz dönemde dikkatli olmalı ve piyasayı yakından takip etmelidir. Altın fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar, yatırımcıların kararlarını etkileyebilir. Bu nedenle, gelecekteki gelişmeleri izlemek ve doğru stratejileri belirlemek önemlidir. Melek, ekonomik göstergelerin beklentilerin üzerinde olduğunu ve enflasyonun düşmediğini belirtti. Özellikle Federal Rezerv'in tercih ettiği çekirdek PCE fiyat endeksinin Nisan ayında yüzde 4,7'ye yükseldiğini söyledi. Melek, altın fiyatlarının önümüzdeki çeyrek boyunca ve muhtemelen üçüncü çeyrek başlarında baskı altında kalabileceğini düşündüklerini ifade etti. Piyasanın Federal Rezerv'in niyetlerini yanlış değerlendirdiğini sözlerine ekledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise dikkat çekici bir döviz yazısı kaleme aldı. "Dolar mı daha çok yükselecek, Euro mu?" başlıklı yazısında, Euro borcu olan ve Euro sahibi olanlara çağrıda bulundu. Memiş, dolar hakkında ilginç bilgiler paylaşarak yatırımcılara Euro tavsiyesinde bulundu. Ancak bu hafta küresel piyasalarda doların değer kazandığını ve Euro'nun değer kaybettiğini belirtti. Dolar endeksinin (dxy) 104,20 seviyesine yükseldiği ve EUR/USD paritesinin 1,07'ye gerilediği ifade edildi. Bu gelişmeler, altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketliliği özetliyor. Altın fiyatları üzerindeki baskının devam edebileceği ve doların güçlenmeye devam ettiği vurgulanıyor. Uzmanların önerilerine dikkat etmek ve piyasaları yakından takip etmek önemli olacaktır. Yatırımcılar, bu değişkenliklerin farkında olarak stratejilerini gözden geçirmeli ve kararlarını buna göre almaları gerekmektedir.