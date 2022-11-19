Kıyıda köşede gramı çeyreği olanlar aman dikkat! Altın fiyatları bu seviyeyi görecek

Altın fiyatları son iki hafta içerisinde daha önce görmediğimiz rakamları test etti. Yeni hataya 1770 dolardan başlayan ons altının etkisi gram altında belirgin bir şekilde görüldü. Hafta içerisinde 1.068 liraya kadar yükselerek tüm ezberleri bozan altın haftayı düşüşle kapattı. Son işlem gününde gram altın 1050 TL’den işlem görüyor. Altın fiyatlarının yükselmesindeki en büyük etki Fed yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar sonrasında oldu. Faiz kararının peşi sıra gelen ABD enflasyon rakamları da altın fiyatlarını bir anda yukarı taşıdı. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Kasım ayı FOMC tutanaklarında Fed yetkililerinin faiz ve enflasyon beklentisi raporunun ardından altında yeni fırlamalar bekleniyor.
“ Yeni zirveleri konuşuyor olacağız “
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir hafta geride kaldı. Konu hakkında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, teknik olarak takip ettikleri seviyenin 1730 – 1780 dolar aralığı olduğunu, ons altının 1730 doların altı ya da 1780 doların üstü seviyelerini görmediği sürece yükselişin başladığını ifade edemeyeceklerini söyledi. Memiş, 1780’i direnç takip ederek yeni zirvelerin konuşulmaya başlanacağını dile getirdi.