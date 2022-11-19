Kıyıda köşede gramı çeyreği olanlar aman dikkat! Altın fiyatları bu seviyeyi görecek







“ Yeni zirveleri konuşuyor olacağız “







Gram altın ne kadar olacak açıkladı

Altın fiyatları son iki hafta içerisinde daha önce görmediğimiz rakamları test etti. Yeni hataya 1770 dolardan başlayan ons altının etkisi gram altında belirgin bir şekilde görüldü. Hafta içerisinde 1.068 liraya kadar yükselerek tüm ezberleri bozan altın haftayı düşüşle kapattı. Son işlem gününde gram altın 1050 TL’den işlem görüyor. Altın fiyatlarının yükselmesindeki en büyük etki Fed yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar sonrasında oldu. Faiz kararının peşi sıra gelen ABD enflasyon rakamları da altın fiyatlarını bir anda yukarı taşıdı. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Kasım ayı FOMC tutanaklarında Fed yetkililerinin faiz ve enflasyon beklentisi raporunun ardından altında yeni fırlamalar bekleniyor.Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir hafta geride kaldı. Konu hakkında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, teknik olarak takip ettikleri seviyenin 1730 – 1780 dolar aralığı olduğunu, ons altının 1730 doların altı ya da 1780 doların üstü seviyelerini görmediği sürece yükselişin başladığını ifade edemeyeceklerini söyledi. Memiş, 1780’i direnç takip ederek yeni zirvelerin konuşulmaya başlanacağını dile getirdi.Altın fiyatları hakkındaki yorumlarıyla gündem olan İslam Memiş, gram altının şu an ekranlarda 1050 TL seviyesinde olduğunu ancak kritik direncin 1090 lira olduğunu söyledi. 1060 lira seviyesinin beklenenden önce gerçekleştiğini ve fiyatın orada kaldığına dikkat çekerek bir sonraki atakta 1090 liranın görülebileceğini aktardı. 1090 lira seviyesi aşıldıktan sonra 1100 lira seviyesi konuşulacak. İslam Memiş dolar ve petrol fiyatlarına da değindi. Dolar kuru ve altın fiyatlarının ekranda gözükenden farklı olduğunun altını çizerek Euro’nun primini artırdığını ifade etti. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacağını da sözlerine ekledi.