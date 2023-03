Kıyma, kuşbaşı kırmızı ette tarife değişti! Artık 1 kg kıyma en fazla bu fiyattan satılacak: Açıklama EBK'dan geldi

KIYMANIN KİLOSU DUYURULDU!







Ramazan Ayı içerisinde et fiyatlarında satışların uygun olmasına yönelik karar duyuruldu. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü konuyla alakalı açıklamada bulundu. Ramazan Ayında et fiyatları ne kadar olacak? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan Ramazan Ayı süreci içerisinde kırmızı et satışlarında uygun fiyatlı satışlar gerçekleştirme kararını açıkladı. Et ve Süt Kurumu markası 1 kilogram kıyma 150 TL olarak satışa sunuldu.Mustafa Kayhan yurt dışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı çalışmaları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ramazan süreci boyunca piyasaya sunulmak üzere 8.500 ton karkas ve 40.000 baş kesime hazır olan büyük baş hayvan alım sözleşmesi imzaladık. Bunlar Ramazan Ayı süresinde giriş gerçekleşecek ve bunları piyasaya arz etmek suretiyle piyasada yer alan fiyatları sabitleyeceğiz.” dedi. İstanbul ili içerisinde de kararın uygulanacağını açıkladı. Genel Müdür Kayhan, “İstanbul ili kasap esnafında 72.000 kilogram, sanayiye 100.000 kilogram ve perakende zincir marketlerine ise 76.000 kilogram karkas et verildi. Fakat geçtiğimiz haftada İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği ile bir toplantı gerçekleşti. Onların da taleplerini dikkate alarak yapabileceklerimizi değerlendirdik ve bir karara vardık. İstanbul’da faaliyet gösteren ve kasap kısmı olan marketlere karkas et satışı sağlayacağız. Marketler Ramazan Ayı süresinde müşterilerine kıymayı 190 TL'den , kuşbaşı eti ise 210 TL değerinde satışa sunacaklarını taahhüt ettiler. Bu fırsat ise bugün itibariyle başlamaktadır.” duyurusunda bulundu. “ Türkiye genelinde Tarım kredi Market zincir marketleri ile bir protokol imzaladık. Bu protokol dahilinde bugün itibari ile başlayarak sunduğumuz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkarttık. MAP ambalajlı 1’er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı şeklinde verilecektir. Kıymanın 1 kilogramı 140 TL, kuşbaşı etin 1 kilogramı 150 TL olarak market raflarında satışa sunulacaktır. Tarım Kredi Marketleri kar amacı gütmemektedir. Biz de maliyetinden satacağız. Verilen miktar ihtiyaca göre artış sağlayabilir. Şu an aylık minimum 600 ton verilmesi kararlaştırıldı. Bu taahhütler kapsamında kabul gören market zincirleriyle anlaşmalar gerçekleştireceğiz. Öncelikle Ramazan ayı boyunca ve sonrasında piyasada fiyat dengesini oluşturmaktır. Tüketici vatandaşlarımızın uygun fiyatlı et alabilmesini sağlayabilmektir.” açıklamasında bulundu. “Yapılan dış alımlar, Kamu İhale Kanunu’nun vermiş olduğu yetkiye dayanmaktadır. Bu yetki dahilinde yurt dışında üretici firmalarından direkt alım gerçekleştirmekteyiz. Kurumumuzun belirlediği şartları sağlayan kurumsal firmalara kendi teknik şartnamemizi gönderiyor, komisyonumuzun değerlendirdiği en avantajlı teklifleri veren firmalarla sözleşme gerçekleştiriyoruz. Kurum şeffaf ve hesap verilebilir koşullar ile tüm denetimlere açık şeklide çalışmaktadır.” “Deprem sonrasında iki gün içinde fiyatlarda 30-40 liralık yükseliş gerçekleşti. Son günlerde tekrardan 20-30 TL artış oldu. Bunları spekülatif artış olarak değerlendirmekteyiz. Biz çiftçinin üretim maliyetini dikkate almaktayız. Çiftçinin maddi kayıba uğrayacağı duruma girmiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’nin talimatı da bu yönde bulunmaktadır. Üretim maliyetlerine yönelik fiyat belirliyoruz. Gerçekleştirilen çalışmalarımızda kamu yararı esastır. Görevimiz fiyatlarda dengeleme ve düzenleme politikasıdır.” sözleriyle ifade etti. “Ülkemizde kırmızı etin üçte biri İstanbul ilinde tüketilmektedir.. İstanbul pazarına yoğun arz sağlandığı takdirde Anadolu’da da ferahlama gerçekleşecektir. Lojistik maliyeti fiyata dahil olmayacak böylelikle fiyatlar normal seviyede olacaktır. Yurt genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ve ESK satış noktalarının da uygun fiyatla ürün sağlaması da bu süreç için önemli bir durumdur. ESK de satış noktalarında satışa sunulan kıyma ve kuşbaşı miktarında iki katı artış gerçekleşecektir. ESK kıyma fiyatı 119 TL, kuşbaşı 129 TL olarak belirlenmiştir.”