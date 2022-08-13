Kız arkadaşını terk eden Nihat Doğan, kendisinden hamile hayranıyla evlendi!

Bir dönemin aranılan türkücülerinden Nihat Doğan'ın bir süredir kız arkadaşından ayrıldığı ve Arzu Doğan isimli İranlı hayranıyla evlendiği öğrenildi. Apar topar kıyılan nikahta Arzı Doğan'ın 3 aylık hamile olduğu iddiaları ise magazin dünyasının en çok konuşulan konusu oldu.
Türkücülüğe ara verip bir süre sunuculuk yapan Nihat Doğan, daha sonra güzellik merkezine ortak olarak katılmıştı. Güzellik merkezinin ortağı Sevim Alan ile aşk yaşamaya başlayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı.
Hayranına gönlünü kaptırdı
Ayrılığa karar verdikten sonra ortağı olduğu güzellik merkezindeki hisselerini sevgilisine devreden Nihat Doğan, daha sonra İranlı bir hayranı ile aşk yaşamaya başladı. Daha sonra İranlı sevgilisi Arzu Doğan ile evlenmeye karar veren Nihat Doğan apar nikah kıydı