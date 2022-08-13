MAGAZİN
13 Ağustos 2022 - 15:24

Kız arkadaşını terk eden Nihat Doğan, kendisinden hamile hayranıyla evlendi!

Ünlü türkücü Nihat Doğan, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşından ayrılarak apar topar İranlı hayranıyla evlendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde , Nihat Doğan'ın hayranından bir bebeği olacağı ve bu nedenle nikah kıydığı konuşuluyor.

MAGAZİN
13 Ağustos 2022 - 15:24
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Kız arkadaşını terk eden Nihat Doğan, kendisinden hamile hayranıyla evlendi!


Bir dönemin aranılan türkücülerinden Nihat Doğan'ın bir süredir kız arkadaşından ayrıldığı ve Arzu Doğan isimli İranlı hayranıyla evlendiği öğrenildi. Apar topar kıyılan nikahta Arzı Doğan'ın 3 aylık hamile olduğu iddiaları ise magazin dünyasının en çok konuşulan konusu oldu.

Nihat Doğan



Türkücülüğe ara verip bir süre sunuculuk yapan Nihat Doğan, daha sonra güzellik merkezine ortak olarak katılmıştı. Güzellik merkezinin ortağı Sevim Alan ile aşk yaşamaya başlayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı.

Hayranına gönlünü kaptırdı

Nihat Doğan

Ayrılığa karar verdikten sonra ortağı olduğu güzellik merkezindeki hisselerini sevgilisine devreden Nihat Doğan, daha sonra İranlı bir hayranı ile aşk yaşamaya başladı. Daha sonra İranlı sevgilisi Arzu Doğan ile evlenmeye karar veren Nihat Doğan apar nikah kıydı

"Nikahı, Erol Köse ifşa etti"

Nihat Doğan

Nihat Doğan'ın evlendiği haberini duyuran Erol Köse, güzellik merkezi ortağı Sevim Alan ile beraber olan Nihat'ın ilk önce Sevim ile ayrıldığını ve daha sonra da kendisinin şahitlik yaptığı Ataköy'deki nikahla hayranı İranlı Arzu Doğan ile evlendiğini söyledi.

Aile arasında kıyılan nikahta gelinin 3 aylık hamile iddiaları ortaya atılırken, ailenin bebek haberine çok sevindiği konuşuldu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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