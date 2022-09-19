GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 12:35

Kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen adam canlı yayında gözaltına alındı

15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı öne sürülen adam, canlı yayında gözaltına alındı.

GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 12:35
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Kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen adam canlı yayında gözaltına alındı


İstanbul Silivri'de 15 yaşındaki Y.S, 25 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Günlerce kızına ulaşamayan S.K., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan gözü yaşlı anne, 15 yaşındaki kızının 48 yaşındaki N. A. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Daha önce kızını kaçırmak için evlerinin penceresine merdiven bile dayadığını anlattı. İddiaların odağındaki N. A., küçük kızla bir ilgisi olmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.

Müge Anlı'nın ulaştığı, 48 yaşındaki N. A.'nın kayıp Y.S'ye arkadan sarılırken olan fotoğrafı ise emniyet yetkililerini harekete geçirdi. Müge Anlı, “Bir baba bile kızına şu şekilde sarılmaz. Sen nasıl sarılabiliyorsun? Buradan kamuoyu olarak yetkililere ihbarda bulunuyorum” dedi.



Müge Anlı'nın canlı yayınını ihbar kabul eden Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, N. A.'yı canlı yayında gözaltına aldı. Ekranda N. A.'yı görüp tanıyan izleyiciler; Müge Anlı'yı arayarak, küçük yaştaki kızları rahatsız ettiğini anlattılar.

İsyan ettiren olayın ardında Müge Anlı, “Bu fotoğraf binlerce çocuğun eğitim ve iş hayatından mahrum kalmasına sebep oluyor” bilgisini verdi.

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Haber Editörü
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