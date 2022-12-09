MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 15:16

Kız kıza yurt dışı tatili

Demet Akalın ve Seren Serengil kız kıza yurt dışı tatiline çıktı..

MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 15:16
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kız kıza yurt dışı tatili


Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın ve Seren Serengil kız kıza tatile çıktı. Sosyal medyada yaptıkları shoplu paylaşımlar ile yurt dışı tatiline çıktıklarını duyuran dostlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan isimlerden oldular. Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil ve şarkıcı Demet Akalın şimdilerde Los Angeles’ta kız kıza tatildeler. Demet Akalın ve Seren Serengil

Programda yoktu 

Söylemezsem Olmaz programının dobra sunucularından Seren Serengil’in bu gün yayınlanan canlı yayında olmaması izleyicileri şaşırtmıştı. Şarkıcı Demet Akalın yaptığı paylaşım ile aradaşı ile baş başa tatile çıktıklarını duyurdu. Demet Akalın ve Seren Serengil



Eşleri bıraktık gidiyoruz

Seren Serengil yaptığı paylaşımda ‘eşleri bıraktık, onlarda biraz kafa dinlesin. Biz gidiyoruz.’ sözlerini kullandı. Seren Serengil’in yaptığı shoplarda ki abartılar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Seren Serengil

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
Uzun süredir sessizliğe bürünen Survivor yarışmacısı cezaevindeymiş
Uzun süredir sessizliğe bürünen Survivor yarışmacısı cezaevindeymiş...
Fazıl Say’dan üzücü veda
Fazıl Say’dan üzücü veda
Acun Ilıcalı 'Yok artık' dedirtti! Hull City'e kardeş takım mı geliyor? Bir kulüp daha satın alacağını kendisi açıkladı..
Acun Ilıcalı 'Yok artık' dedirtti! Hull City'e kardeş takım mı geliyor?...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi: Parasını verdiğimiz halde çözemiyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert F-16 tepkisi: Parasını verdiğimiz...
Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda yangın paniği! Müşterilerin imdat çığlıkları her yerden duyuldu..
Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda yangın paniği! Müşterilerin...
Nazan Kesal’dan ilk görüşte aşk itirafı
Nazan Kesal’dan ilk görüşte aşk itirafı
Dünyaca ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber
Dünyaca ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber
Işın Karaca aldığı mutlu haberi sosyal medya hesabında paylaştı
Işın Karaca aldığı mutlu haberi sosyal medya hesabında paylaştı
Okan Buruk'un yeni gözdesi Baran Aksaka! Genç yıldız performansıyla dikkatleri üzerine çekti
Okan Buruk'un yeni gözdesi Baran Aksaka! Genç yıldız performansıyla...
Pınar Altuğ’dan takipçisinin sorusuna büyük tepki
Pınar Altuğ’dan takipçisinin sorusuna büyük tepki
Özlem Ada Şahin’in büyük ev sorunu
Özlem Ada Şahin’in büyük ev sorunu
Şafak Sezer’in kızı da babası gibi oyuncu olma yolunda ilerliyor
Şafak Sezer’in kızı da babası gibi oyuncu olma yolunda ilerliyor
Şarkıcı Edis adı Zeynep Bastık ile aşk dedikodularına karışıyordu gerçek öyle değilmiş
Şarkıcı Edis adı Zeynep Bastık ile aşk dedikodularına karışıyordu...
Erkan Petekkaya’nın mutlu günü
Erkan Petekkaya’nın mutlu günü
Trabzonspor Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırmayı hedefliyor! Larsen'in yerine Bruno Peres'e lisans çıkarılacak
Trabzonspor Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırmayı hedefliyor!...