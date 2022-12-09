Kız kıza yurt dışı tatili







Programda yoktu







Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın ve Seren Serengil kız kıza tatile çıktı. Sosyal medyada yaptıkları shoplu paylaşımlar ile yurt dışı tatiline çıktıklarını duyuran dostlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan isimlerden oldular. Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil ve şarkıcı Demet Akalın şimdilerde Los Angeles’ta kız kıza tatildeler.Söylemezsem Olmaz programının dobra sunucularından Seren Serengil’in bu gün yayınlanan canlı yayında olmaması izleyicileri şaşırtmıştı. Şarkıcı Demet Akalın yaptığı paylaşım ile aradaşı ile baş başa tatile çıktıklarını duyurdu.Seren Serengil yaptığı paylaşımda ‘eşleri bıraktık, onlarda biraz kafa dinlesin. Biz gidiyoruz.’ sözlerini kullandı. Seren Serengil’in yaptığı shoplarda ki abartılar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.