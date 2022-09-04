GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 17:51

'Kız Kulesi yıkıldı' iddiaları yalanlandı! Restorasyon çalışmaları bittiğinde Kız Kulesi bu görüntüyü alacak

Bir yılı aşkın bir süredir restore edilen Kız Kulesi’nin yıkıldığı iddiaları gündemi sarsarken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden cevap gecikmedi. Peki, Kız Kulesi yıkıldı mı? Kız Kulesi ne zaman açılacak? Ortaya atılan bu iddiaları reddeden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kendi internet sayfasından yapmış olduğu Kız Kulesi’nin restorasyon sürecinden sonra nasıl gözükeceğine dair yaptığı paylaşımla gönülleri rahatlattı. İşte Kız Kulesi’nin restorasyonunun bitimindeki alacağı görüntü…

GÜNDEM
04 Eylül 2022 - 17:51
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‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddiaları yalanlandı! Restorasyon çalışmaları bittiğinde Kız Kulesi bu görüntüyü alacak


İstanbul ilinin en önemli simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi’nde 2021 yılının Eylül ayından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen restorasyon çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fakat restorasyon aşamasında olan Kız Kulesi’nin son görüntüleri sosyal medyanın gündemin oturdu. Çekilen bir videoda Kız Kulesi’nin arkasından geçmekte olan bir gemiden restorasyon halinde olan kulenin görünmemesi tartışma konusu oldu. Kimi vatandaşlar kulenin yıkıldığını ortaya attı.

Kız Kulesi

İddialar Sonrasında Açıklama Gecikmedi!



Vatandaşların Kız Kulesi’nin yıkıldığı düşüncesine kapılarak tepki göstermeleri üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden açıklama gecikmedi. Yapılan açıklamada 1940’lı yıllarda Kız Kulesi’nde yaşanan yangının ardından betonarme eklentiye ve yapının depreme dayanıklı olmadığına dikkkat çeken kurum, 2022 yılının sonlarında kuledeki restorasyonun biteceğini bildirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü açıklaması ise:

“1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır.”

Kız Kulesi’nin Son Hali Nasıl Görünecek?

Herkesin merakla restorasyonunun bitmesini beklediği Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarının bitiminde ne şekilde görüneceği merak ediliyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi’nin restoresinin bitiminde nasıl görüneceğine dair bir fotoğraf paylaştı.

İşte restorasyonunun bitiminde Kız Kulesi’nin alacağı son görüntü:

Kız Kulesi

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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