BİLİM
26 Nisan 2023 - 03:51

Kızıl Gezegen Mars'ta yaşam mümkün mü?

İnsanlık, tarih boyunca dünya dışındaki diğer gezegenlere merak duydu. Gezegenler arasında en çok merak edilen Kızıl Gezegen Mars ile alakalı yaşanılan son gelişme bilim dünyasında heyecan yarattı.

BİLİM
26 Nisan 2023 - 03:51
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Kızıl Gezegen Mars'ta yaşam mümkün mü?


    Mars ile ilgili veri toplamak üzere gönderilen insight uzay aracı, Kızıl Gezegendeki sismik verileri kayıt altına aldı. Gezegene düşen meteorlardan ve depremlerden elde edilen sismik veriler sayesinde Mars'ın çekirdeğinin yapısı ortaya çıktı.

Mars



    100 yıl önce yapılan sismik veriler neticesi ile Dünya'nın çekirdeği keşfedilirken, 100 yıl sonra Mars'ta kayıt altına alınan veriler sayesinde, Mars'ta yaşamın mümkün olup olmadığı ortaya çıkacak. Maryland Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nicholas Schmerr'ın yaptığı incelemede, Kızıl gezegenin çekirdeğinin oksijen ve sülfür gibi hafif elementlerin yanı sıra az miktarda hidrojen ve karbon içerdiği belirlendi.

Mars

    Dünya'nın çekirdeğinin dış yapısı sıvı ve iç çekirdeğinin katı olduğu belirtilirken, Mars'ın çekirdeğinin tamamının sıvıdan oluştuğu ortaya çıktı. Bilim dünyasına yeni bir heyecan katan bu gelişmenin ardından günün birinde Mars'ta yaşamanın mümkün olup olmadığı sorusunun cevabı bu araştırma neticesinde ortaya çıkacak.

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