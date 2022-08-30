Kızılayın Genel Başkan seçimi için harekete geçildi. 2 adayın olduğu bu oylamada en yüksek oyu alan isim Malatyalı Kerem Kınık oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımı ile Ankara Congeresium'a gerçekleşen oylamanın tüm detayları haberimizde yer almaktadır. İşte, Kızılay Genel Başkanı hakkında tüm detaylar haberimizde
YAŞAM
30 Ağustos 2022 - 16:48
Kızılay'a Malatyalı Başkan
Türk Kızılayı Genel Heyeti'nin toplanmasıyla beraber kullanılan oylar sonucunda başkan seçimi gerçekleşti. İki adayın olduğu Dr. Kerem Kınık ve Nihat Adıgüzel arasında toplamda 303 oy kullanılarak genel başkan belli oldu. Peki, Kızılay genel başkanı kim oldu? İşte detaylar...
YAŞAM
30 Ağustos 2022 - 16:48
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