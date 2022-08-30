





Kızılay'a Malatyalı Başkan geldi







Kerem Kınık kimdir?

Kızılayın Genel Başkan seçimi için harekete geçildi. 2 adayın olduğu bu oylamada en yüksek oyu alan isim Malatyalı Kerem Kınık oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımı ile Ankara Congeresium'a gerçekleşen oylamanın tüm detayları haberimizde yer almaktadır. İşte, Kızılay Genel Başkanı hakkında tüm detaylar haberimizdeTürk Kızılayında görev yapmak üzere adı geçen Dr. Kerem Kınık ve Nihat Adıgüzel arasında heyette yer alan ve oy kullanma hakkı olan kişiler tarafından oylama gerçekleşti. 303 oy kullanılarak başkan seçilen isim Kerem Kınık olurken teşekkür konuşmasında "Bizleri iyilik yolunda istihdam eden yaratıcımıza hamd-ü sena ediyoruz. Peygamberimize salad ve merhaba ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.1970 senesinde dünyaya gelen Kınık, eğitim hayatına İstanbul'da başlayarak yine aynı şehirde üniversiteden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan başarılı isim Kınık, 1995 yılına kadar Amasya'da Sağlık Ocağı doktorluk yaptı. Avrupa Birliği Bölgeleri Asamblesi Sağlık ve Toplumsal Siyasetler Kogörevi'nde İstanbul'u temsil etmesiyle beraber adını birçok kişiye tanıttı. Şimdilerde kariyerinde ise Türk Kızılayı Genel Başkanı olarak seçilmiştir.