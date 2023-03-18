Kızılay bu illerde yeni personeller alacak! Yüksek maaşla KPSS şartsız alım başladı: Başvurular oradan yapılacak

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber
Kızılay’dan geldi. Bu şehirler de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…
MAAŞLI KIZILAY ÇALIŞANI OLMAK İSTEYENLER DİKKAT: İSTANBUL, ANKARA, MALATYA, KONYA’DA ALIMLAR YAPILACAK!
Türk Kızılay’ı İstanbul, Ankara, Malatya, Konya’da personel alımı yapacağını açıkladı. Kızılay'da çalışmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden başvuru yapabilecek. Türk Kızılay, kariyer sayfasından personel alımı yaptığını duyurdu. İş arayanların kendi branşlarına uygun pozisyonlar için online başvuruda bulunabileceklerini açıkladı. Kızılay, İstanbul, Ankara, Malatya ve Konya illeri için alım yapacak. Türk Kızılayı'nın internet sitesinde vatandaşlar iş ilanlarını görüntüleyerek başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.
AÇIK POZİSYONLAR
Stok Kontrol ve Sevkiyat Yetkilisi (Kızılay Lojistik) (SKSY0323) Filo Operasyon Uzmanı (Kızılay Lojistik) (FOU0323) Ankara Dış Paydaşlarla İlişkiler Uzmanı (DPİU - 2023) Ankara Kıdemli Medya İletişim Uzmanı Ankara Yardımcı Sağlık Personeli (Kızılay Sağlık A.Ş.) (YSP032023) İstanbul İDARİ İŞLER UZMANI ( KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş. ) (İİU0622) Ankara DEPO VE SEVKİYAT UZMANI ( KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş. ) (DVSU0622) Ankara Uluslararası Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu (UAK0223) Anadolu / İstanbul Uluslararası Pazarlama Rus Bölgesi Sorumlusu (UPR0223) Anadolu / İstanbul Satın Alma Uzmanı (Kızılay Teknoloji) (SU0223) İstanbul Bakım Müdürü (Kızılay Sistem Yapı) (BM0223) Malatya Montaj Hattı Formeni (Kızılay Sistem Yapı) (MHF0223) Malatya Klinik Biyokimya Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (KBU0223) İstanbul PASTAL SERME VE KESİM USTASI ( Çadır Ve Tekstil A.Ş. ) (PSK0622) Ankara KALİTE KONTROL FORMENİ (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (KKF0622) Ankara Satın Alma Uzmanı (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (SAU0622) Ankara KALİTE KONTROL USTASI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (KKU0622) Ankara Mekanik Teknikeri (MT0223) İstanbul Hemşire (Sağlık A.Ş.) (H0722) İstanbul Engelli Personel (Sağlık A.Ş.) (EP0123) Pozisyon Hasta Danışmanı- Engelli Personel (Sağlık A.Ş.) (HDE0223) İstanbul Operatör (Kızılay Sistem Yapı) (OP0223) Malatya Yardımcı Eleman (Kızılay Sistem Yapı) (YE0223) Malatya Usta (Kızılay Sistem Yapı) (US0223) Malatya Teknik Servis Personeli (Sağlık A.Ş.) (TSP0223) Konya Satınalma Sorumlusu ( Kızılay Sistem Yapı) (SS0123) Malatya Tasarım Proje Uygulama Yöneticisi (Kızılay Sistem Yapı) (TPUY0123) Malatya İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı (Sağlık A.Ş.) (IKU0223) Konya Satınalma Uzman Yardımcısı (Sağlık A.Ş.) (SAU0223) Konya İnsan Kaynakları Uzmanı (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (İKU0622) Ankara Muhasebe Uzmanı ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (MU0622) Ankara DİKİM/YAPIŞTIRMA USTASI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) ((DYU0622)) Ankara DİKİM/YAPIŞTIRMA/KESİM USTA YARDIMCISI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (DYKUY0622) Ankara Üroloji – Bevliye Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (UBU0223) İstanbul Dermotoloji (Deri ve Zührevi Hastalıkları) Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (DZH0223) İstanbul KBB (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (KBB0223) İstanbul Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (EHU0223) İstanbul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (CSH0223) İstanbul Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.) (YBT-10/2022) İstanbul / Kartal Satış Uzmanı (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (SU622) Ankara