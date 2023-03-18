KAMU PERSONELİ
18 Mart 2023 - 13:30

Kızılay bu illerde yeni personeller alacak! Yüksek maaşla KPSS şartsız alım başladı: Başvurular oradan yapılacak

İş arayanların sayısı her geçen gün arttığı bu günler de Kızılay personel alımı olacağı ilanını yayınladı. İşte haberin detayları…

KAMU PERSONELİ
18 Mart 2023 - 13:30
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Kızılay bu illerde yeni personeller alacak! Yüksek maaşla KPSS şartsız alım başladı: Başvurular oradan yapılacak
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Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber Kızılay’dan geldi. Bu şehirler de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…

iş

MAAŞLI KIZILAY ÇALIŞANI OLMAK İSTEYENLER DİKKAT: İSTANBUL, ANKARA, MALATYA, KONYA’DA ALIMLAR YAPILACAK!



Türk Kızılay’ı İstanbul, Ankara, Malatya, Konya’da personel alımı yapacağını açıkladı. Kızılay'da çalışmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden başvuru yapabilecek.

Türk Kızılay, kariyer sayfasından personel alımı yaptığını duyurdu. İş arayanların kendi branşlarına uygun pozisyonlar için online başvuruda bulunabileceklerini açıkladı. Kızılay, İstanbul, Ankara, Malatya ve Konya illeri için alım yapacak. Türk Kızılayı'nın internet sitesinde vatandaşlar iş ilanlarını görüntüleyerek başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

AÇIK POZİSYONLAR

Stok Kontrol ve Sevkiyat Yetkilisi (Kızılay Lojistik) (SKSY0323)

Filo Operasyon Uzmanı (Kızılay Lojistik) (FOU0323) Ankara

Dış Paydaşlarla İlişkiler Uzmanı (DPİU - 2023) Ankara

Kıdemli Medya İletişim Uzmanı Ankara

Yardımcı Sağlık Personeli (Kızılay Sağlık A.Ş.) (YSP032023) İstanbul

İDARİ İŞLER UZMANI ( KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş. ) (İİU0622) Ankara

DEPO VE SEVKİYAT UZMANI ( KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş. ) (DVSU0622) Ankara

Uluslararası Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu (UAK0223) Anadolu / İstanbul

Uluslararası Pazarlama Rus Bölgesi Sorumlusu (UPR0223) Anadolu / İstanbul

Satın Alma Uzmanı (Kızılay Teknoloji) (SU0223) İstanbul

Bakım Müdürü (Kızılay Sistem Yapı) (BM0223) Malatya

Montaj Hattı Formeni (Kızılay Sistem Yapı) (MHF0223) Malatya

Klinik Biyokimya Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (KBU0223) İstanbul

PASTAL SERME VE KESİM USTASI ( Çadır Ve Tekstil A.Ş. ) (PSK0622) Ankara

KALİTE KONTROL FORMENİ (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (KKF0622) Ankara

Satın Alma Uzmanı (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (SAU0622) Ankara

KALİTE KONTROL USTASI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (KKU0622) Ankara

Mekanik Teknikeri (MT0223) İstanbul

Hemşire (Sağlık A.Ş.) (H0722) İstanbul

Engelli Personel (Sağlık A.Ş.) (EP0123)

Pozisyon

Hasta Danışmanı- Engelli Personel (Sağlık A.Ş.) (HDE0223) İstanbul

Operatör (Kızılay Sistem Yapı) (OP0223) Malatya

Yardımcı Eleman (Kızılay Sistem Yapı) (YE0223) Malatya

Usta (Kızılay Sistem Yapı) (US0223) Malatya

Teknik Servis Personeli (Sağlık A.Ş.) (TSP0223) Konya

Satınalma Sorumlusu ( Kızılay Sistem Yapı) (SS0123) Malatya

Tasarım Proje Uygulama Yöneticisi (Kızılay Sistem Yapı) (TPUY0123) Malatya

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı (Sağlık A.Ş.) (IKU0223) Konya

Satınalma Uzman Yardımcısı (Sağlık A.Ş.) (SAU0223) Konya

İnsan Kaynakları Uzmanı (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (İKU0622) Ankara

Muhasebe Uzmanı ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (MU0622) Ankara

DİKİM/YAPIŞTIRMA USTASI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) ((DYU0622)) Ankara

DİKİM/YAPIŞTIRMA/KESİM USTA YARDIMCISI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (DYKUY0622) Ankara

Üroloji – Bevliye Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (UBU0223) İstanbul

Dermotoloji (Deri ve Zührevi Hastalıkları) Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (DZH0223) İstanbul

KBB (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (KBB0223) İstanbul

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (EHU0223) İstanbul

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (CSH0223) İstanbul

Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.) (YBT-10/2022) İstanbul / Kartal

Satış Uzmanı (KIZILAY ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) (SU622) Ankara

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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