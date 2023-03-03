Kızılay'dan market kampanyası başladı! Başvuranlara 500 TL'lik alışveriş kartı verilecek: İşte şartlar













Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Kızılay, afetzedeler için 500 TL değerinde 140 bin adet alışveriş kartı dağıtacağını duyurdu. Bu yardım kartları, afetzedelerin en temel ihtiyaçları olan gıda ürünleri ve hijyen malzemeleri gibi ürünleri en yakınlarındaki zincir marketlerden temin etmelerini sağlayacak. Toplamda 70 milyon TL değerindeki bu kartlar, zincir marketlerin faaliyet gösterdiği 7 afet bölgesi il ve toplamda 76 il için tahsis edilecek. Kızılay, alışveriş kartlarından yararlanmak için belirli şartların aranacağını da belirtti.Kızılay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından, 140 bin adet alışveriş kartını, 70 milyon TL değerinde tahliye bölgelerindeki afetzedelere dağıtacak. Bu alışveriş kartları, gıda ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlarını en yakınlarındaki zincir marketlerden karşılamak isteyen afetzedelere yardımcı olacak. Ancak kartlardan yararlanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Türk Kızılay İl Merkez Şubeleri tarafından dağıtılacak kartların son kullanım tarihi 01.05.2023 olacak. Ayrıca, kartların yanı sıra bir kılavuz/broşür de dağıtılacak. Kart sayısı, başvuranların hanedeki kişi sayısına göre değişebilecektir. Kızılay'ın dağıtacağı 140 bin adet alışveriş kartı 70 milyon TL değerinde olacak. Kartlar, temel ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak ve tahliye bölgelerindeki afetzedeler ile iş yerlerinin açılmadığı iller dışındaki afetzedelere Türk Kızılay İl Merkez Şubeleri tarafından dağıtılacak. Kartların dağıtımı için belirlenen kriterlere göre, afetzedeler Kızılay şubelerine başvuracak ve hanedeki kişi sayısına göre belirlenecek sayıda kart verilecek. Kartlarla birlikte, kartların kullanımına dair kılavuz ve broşür de dağıtılacak. Kartların son kullanım tarihi ise 1 Mayıs 2023 olarak belirlendi.