Kızılay'dan ulusal kan stoklarına ilişkin açıklama: 'Yükselme eğiliminde!'







HEDEF 3 MİLYON 40 BİN ÜNİTE KAN BAĞIŞI







DÜZENLİ VE SÜREKLİ KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı çağrısının yanıtsız kalmadığı ve bu kapsamda ülkenin kan arzının yeniden arttığı bildirildi. Türk Kızılay'ı tarafından yapılan yazılı açıklamada; merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ili birden yıkıma uğratan deprem felaketlerinin kan bağışı kuruluşlarına da zarar verdiği vurgulandı ve açıklamada “Deprem bölgesinde kan bağışı ile görevli personelin 'afet mağduru' konumuna geldiği Kızılay, çok sayıda kan alma merkezini de kaybetti. Bu kayıplar nedeniyle savaş sonrası bölge depremin ilk gününden bu yana, Afet bölgesinde bulunan hastanelere toplamda 124 bin 467 ünite kan gönderildi." bilgisi paylaşıldı.2022 yılında 2 milyon 809 000 765 kan ünitesi toplayan Kızılay'ın 2023 yılında 3 milyon 40 000 ünite kan bağışı hedefi olduğu bildirildi. Açıklamada "Özellikle ramazan ve uzun tatil dönemlerinde, stoklar ağır hava koşulları ve diğer sebeplerden dolayı azalıyor. Ancak hastanelerde kan ihtiyacı artmaya devam ediyor." denildi.Açıklamada, gönüllülere ve halka düzenli kan bağışı toplanmalarının engellenmesi çağrısı yinelendi ve hastanelerin kan ihtiyacının hızla karşılanabilmesi adına düzenli ve sürekli kan bağışının sağlanmasının önemi vurgulandı. Kızılay'ın topladığı kan bağışı normal zamanlarda 8 bin ile 10 bin ünite arasındayken, ramazan gibi hastanelerin 8 ile 10 bin ünite kan ürününün kullanılmasına devam ettiği dönemlerde bu sayı 4 bin ünite seviyelerine kadar düşebiliyor.