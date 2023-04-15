Kızılay'dan ulusal kan stoklarına ilişkin açıklama: 'Yükselme eğiliminde!'

Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı çağrısının yanıtsız kalmadığı ve bu kapsamda ülkenin kan arzının yeniden arttığı bildirildi. Türk Kızılay'ı tarafından yapılan yazılı açıklamada; merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ili birden yıkıma uğratan deprem felaketlerinin kan bağışı kuruluşlarına da zarar verdiği vurgulandı ve açıklamada “Deprem bölgesinde kan bağışı ile görevli personelin 'afet mağduru' konumuna geldiği Kızılay, çok sayıda kan alma merkezini de kaybetti. Bu kayıplar nedeniyle savaş sonrası bölge depremin ilk gününden bu yana, Afet bölgesinde bulunan hastanelere toplamda 124 bin 467 ünite kan gönderildi." bilgisi paylaşıldı.
HEDEF 3 MİLYON 40 BİN ÜNİTE KAN BAĞIŞI
2022 yılında 2 milyon 809 000 765 kan ünitesi toplayan Kızılay'ın 2023 yılında 3 milyon 40 000 ünite kan bağışı hedefi olduğu bildirildi. Açıklamada "Özellikle ramazan ve uzun tatil dönemlerinde, stoklar ağır hava koşulları ve diğer sebeplerden dolayı azalıyor. Ancak hastanelerde kan ihtiyacı artmaya devam ediyor." denildi.