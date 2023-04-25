Kızılay'dan yeni skandal! Bir torba kana yüzde yüz zam yaptı..













BİR TORBA KAN 502 TL’DEN 980 TL’YE YÜKSELTİLDİ

6 Şubat Karhramanmaraş depremlerinde çadır satışıyla gündem yaratan Kızılay, kan torbalarının fiyatını artırdı. 23 Mart'ta 502 TL olan kan torbasının fiyatı şimdi 980 TL oldu. CHP'nin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten ve aynı zamanda partisinden İstanbul Milletvekili olan Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Kızılay'ın kan fiyatlarına yüzde yüze yakın bir zam uygulaması yapması konusunu değerlendirdi.Gamze Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili açıklamasında “155 yıldır kurulu olan Kızılay halktan bedavaya aldığı kanı KDV'siz ürün şeklinde hastanelere satış yapıyor. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın 'SGK'ya verdiğimiz kan torbalarından zarar ediyoruz' açıklaması insan hayatına bakışlarının kanıtıdır ve Kızılay kurumsal kimliğinde ne kadar ileri gitmiştir. Skandallarına yenilerini ekleyen Kızılay, kanın muhafaza şartını bahane ederek kan torbalarının fiyatını yüzde yüze yakın artışla 502 TL'den 980 TL'ye çıkararak sosyal güvenlik kurumuna büyük mali yük bindirdi. Bu karar, depremin yol açtığı yaralar henüz iyileşmemişken hiç dikkate alınmadan alınmıştır." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin tek ulusal kan ikmal ve tedarik kuruluşu olan Kızılay'ın kan bankasını deposunda yalnızca 3 günlük kan kaldığı iddiası geçerliliğini korurken, şimdi de Kızılay'ın kan fiyatını yükselttiği ortaya çıktı. Kızılay, "Biz kan satmıyoruz" açıklamasıyla kan satışını yalanlarken CHP'li İlgezdi bununla ilgili bir açıklama yaptı.İlgezdi, "Özel hastanelerde tedavi gören hastalarımız sağlık hizmetlerine ücretli olarak erişebildikleri için ücret karşılığında kan alıyorlar. Öte yandan kamu hastanelerinde kan parasının insanların cebinden çıkmadığını öne süren örgüt Kızılay bir şeylere bakıyor ya da görmezden geliyor. 502 TL değerindeki kan torbalarından 980 TL olan miktarı Kızılay getiriyor ve bu parayı SGK'dan tahsis ediyor ve dolayısıyla parasını vatandaşın cebinden çıkarmış oluyor. Devlet kurumları vatandaşın vergilerine geri dönmüyor mu? Kızılay yetkilileri sokaktaki bir çocuğa sorsanız bile bileceklerini bilmiyorlar mı? İşin özü Kızılay dolaylı da olsa insanların cebinden kan ücretine karşılık olarak parayı almanın yolunu bulmuştur." diye konuştu.