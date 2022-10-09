Personellerine verdiği yüksek maaş ve iyi çalışma koşulları ile bilinen Türk Kızılayının bağlı ortaklıklarından Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi A.Ş. 9 bin TL maaşla personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Peki Kızılay personel alımından başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar..
KAMU PERSONELİ
09 Ekim 2022 - 12:28
Kızılay'ın 9 bin TL maaşlı personel alım başvuruları başladı! KPSS şartı yok!
Kızılay, Çadir ve Tekstil A.Ş.'de istihdam edilmek üzere KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruların başladığı personel alımlarında 18-45 yaş arası herkesin başvurularını gönderebilecekleri söylendi.
KAMU PERSONELİ
09 Ekim 2022 - 12:28
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