Kızılay'ın 9 bin TL maaşlı personel alım başvuruları başladı! KPSS şartı yok!

TÜRK KIZILAYI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Personellerine verdiği yüksek maaş ve iyi çalışma koşulları ile bilinen Türk Kızılayının bağlı ortaklıklarından Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi A.Ş. 9 bin TL maaşla personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Peki Kızılay personel alımından başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar..> Üniversitelerin Finans ve Muhasebe bölümlerinden lisans derecesine sahip olması, > SAP modüllerinde (FI) 2+ yıllık deneyim, > Mükemmel iletişim becerileri, analitik düşünme, araştırmacı, takım oyuncusu, > Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uygun, insanlarla ikili ilişkileri güçlü, çözüm odaklı, iş takibi ve evrak hazırlama ve raporlama konularında başarılı, > Tercihen askerliğin tamamlanması (erkekler için) > Office programlarının (Excel, Word, Power Point) güvenli kullanımı, (Excel'e hakim olanlar tercih edilecektir.) > Finans departmanında çalışma deneyimine sahip, SMMM belgesi olan ve en az 2 yıl deneyime sahip, > Aktif olarak araç kullanabilmesi..