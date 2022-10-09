KAMU PERSONELİ
09 Ekim 2022 - 12:28

Kızılay'ın 9 bin TL maaşlı personel alım başvuruları başladı! KPSS şartı yok!

Kızılay, Çadir ve Tekstil A.Ş.'de istihdam edilmek üzere KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruların başladığı personel alımlarında 18-45 yaş arası herkesin başvurularını gönderebilecekleri söylendi.

KAMU PERSONELİ
09 Ekim 2022 - 12:28
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Kızılay'ın 9 bin TL maaşlı personel alım başvuruları başladı! KPSS şartı yok!
Personellerine verdiği yüksek maaş ve iyi çalışma koşulları ile bilinen Türk Kızılayının bağlı ortaklıklarından Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi A.Ş. 9 bin TL maaşla personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Peki Kızılay personel alımından başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar..

Kızılay'ın 9 bin TL maaşlı personel alım başvuruları

TÜRK KIZILAYI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

> Üniversitelerin Finans ve Muhasebe bölümlerinden lisans derecesine sahip olması,

> SAP modüllerinde (FI) 2+ yıllık deneyim,

> Mükemmel iletişim becerileri, analitik düşünme, araştırmacı, takım oyuncusu,

> Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uygun, insanlarla ikili ilişkileri güçlü, çözüm odaklı, iş takibi ve evrak hazırlama ve raporlama konularında başarılı,

> Tercihen askerliğin tamamlanması (erkekler için)

> Office programlarının (Excel, Word, Power Point) güvenli kullanımı, (Excel'e hakim olanlar tercih edilecektir.)

> Finans departmanında çalışma deneyimine sahip, SMMM belgesi olan ve en az 2 yıl deneyime sahip,

> Aktif olarak araç kullanabilmesi..

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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