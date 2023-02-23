Kızılay yeni çalışma arkadaşlarını arıyor! Bu branşlarda çalışacak kamu personelleri alınacak







KPSS ŞARTI OLMADAN KAMU PERSONELİ !







6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 11 ilde yıkıcı etki yaratan depremde çalışmalar hala devam etmektedir. Kızılay ve diğer kurumlarda işçi alımları ile çalışmalar desteklenmektedir. Başvurular nereden gerçekleştirilmektedir? Merak edilen detaylar haberimizde.06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremde çalışan Kızılay ve kurumlar kamu personeli ve çadır için işçi aranmaktadır. KPSS şartı aranmadan alım gerçekleşecektir. Alımların gelecek günlerde gerçekleşeceği belirtilmiştir.Kızılay çalışan eksiklerini tamamlamak için bazı pozisyonlarda alımlar gerçekleşeceğini bildirdi. En az ilköğretim mezunu derecesinde olması istenmektedir. Kızılay'ın sitesinden kariyer platformu üzerinden ilana başvuru yapılabilecek. Alımların İstanbul, Ankara, Gaziantep, Malatya'nın bulunduğu bir çok ilde şartsız koşulsuz KPSS şartı olmaksızın en az ilköğretim mezunu olan alımlar gerçekleşecek. Kızılay işçi ve kamu personeli alımı için bazı genel şartlar şu şekildedir: -TC vatandaşı olmalıdır. -Görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmamalıdır. -Erkek adaylar için askerlik görevi bitirilmiş olmalıdır. -Güvenlik sorgulaması olumlu olma şartı bulunmaktadır. Kızılay işçi ve kamu personeli alımı için bazı özel şartlar şunlardır: - Lise mezunu olunma şartı bulunmaktadır. -Teknik resim bilgisine sahip olma -Çadır üretim hattı konusunda tecrübenin bulunması-SRC2 – SRC4 ve E sınıfı ehliyet sahibi olma -Kalite Kontrol Ustası İçin Gerekenler -Kızılay kalite kontrol ustası alımlarında aranan özel koşullar şöyle sıralanıyor: -İlköğretim mezunu olma -Çadır üretim hattı konusunda tecrübe sahibi olma -Üretim hattında daha önce ürün kontrolü yapmış olma -Teknik resim bilgisine sahip olma -Ölçüm aletleri konusunda tecrübe sahibi olma -SRC2 – SRC4 ve E sınıfı ehliyet sahibi olma -Satın Alma Uzmanı İçin Gerekenler -Kızılay satın alma uzmanı alımlarında aranan özel koşullar şöyle sıralanıyor: -Satın alma departmanında minimum 5 yıl deneyimli olma -MS Office programlarını kullanabilme -Seyahat engelinin bulunmaması -İleri derecede İngilizce bilgisine sahip olma -Konfeksiyon sektöründe ihaleler konusunda tecrübeli olma -SAP modülünü kullanabilme -İhracat ve ithalat sektöründe tecrübeli olma şartlarını karşılıyor olmalıdır. Kızılay alımlar için net bir tarih belirtmemiştir. Belirtilen koşulları karşılaması halinde başvuruda bulunabileceklerdir. Detaylara kamupersonelialim.com sitesinden ulaşabilirsiniz.