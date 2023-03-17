Kızılay yeniden personel alım ilanı açtı! 33 ilde KPSS ve tecrübe şartı yok: Bu pozisyonlara çok sayıda kişi alınacak







KIZILAY, 33 FARKLI İLDE ALIM YAPIYOR







KIZILAY, PERSONEL ALIM ŞARTLARI BELLİ OLDU

PEK ÇOK BOŞ POZİSYON BULUNUYOR

BAŞVURULAR KIZILAY’A YAPILIYOR

Kızılay'dan bir sinyal daha geldi, personel alımı yapılmadan önce kamuoyu bilgilendirildi. Kızılay, yeni personel alımını açıkladıktan sonra ağırlıklı olarak işe alım yapılacak pozisyonları açıklayarak dikkat çekti. Kızılay başvurularının ne zaman ve nasıl yapılması gerektiği de ortaya çıkarken, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...Kariyer platformuna sahip Kızılay, iş değişikliği ile başvuru alıyor, yıl boyu alışverişe devam. Bu kapsamda Kızılay'ın bu kez 33 farklı ilde alım yaptığını görüyoruz. İstihdam desteği Kızılay'da birçok pozisyonda alım yapılıyor.Kızılay, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm genel şartlarına bağlı kalan kurumlardan biridir. Ancak özel şartlar kapsamında talep edilen mesleklerin eğitim düzeyine ilişkin şartlar da bulunmaktadır. Bu şartlar altında Kızılay, genel olarak ilkokul ve ortaokul mezunları da dahil olmak üzere her eğitim seviyesinden işe alım yapmaktadır. Ama Kızılay'ın alımları ağırlıklı olarak öğrencilerden ve öğrencilerden oluyor.Alımları devam eden Kızılay'da şu anda çok sayıda boş kontenjan var. Bu kapsamda Kızılay'ın bu pozisyonlarda alım yapmak üzere aradığı meslek grupları şunlardır: • Bakım müdürü, • Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, • Depo ve sevkiyat uzmanı, • Dermatoloji, • Dış paydaşlarla ilişkiler uzmanı, • Dikim/yapıştırma ustası, • Dikim/yapıştırma/kesim usta yardımcısı, • Enfeksiyon hastalıkları uzmanı, • Engelli personel, • Hasta danışmanı (engelli personel), • Hemşire, • İdari işler uzmanı, • İnsan kaynakları uzman yardımcısı, • İnsan kaynakları uzmanı, • Kalite kontrol formeni, • Kalite kontrol ustası, • KBB (kulak burun boğaz) uzmanı, • Kıdemli medya iletişim uzmanı, • Klinik biyokimya uzmanı, • Mekanik teknikeri, • Montaj hattı formeni, • Muhasebe uzmanı, • Operatör, • Pastal serme ve kesim ustası, • Satın alma uzmanı, • Satın alma uzmanı, • Satın alma sorumlusu, • Satın alma uzman yardımcısı, • Satış uzmanı, • Tasarım proje uygulama yöneticisi, • Teknik servis personeli, • Uluslararası anlaşmalı kurumlar sorumlusu, • Uluslararası pazarlama Rus bölgesi sorumlusu, • Usta, • Üroloji – bevliye uzmanı, • Yardımcı eleman, • Yardımcı sağlık personeli, • Yaşlı bakım teknikeri.Diğer eğitim kurumlarından farklı olarak Kızılay, yıl boyunca açık pozisyonlara göre kariyer geliştirme yoluyla başvuruları web sitesi üzerinden kabul etmektedir. Mart ve Nisan aylarında devam eden açık pozisyonlar için Kızılay'ın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.