Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek hikaye çıktı! Bakın dizi kimin hikayesini anlatıyormuş...







Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek hikaye çıktı!







Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu nedir?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. İlk bölümüyle gündeme oturan dizinin oyuncu kadrosu kadar konusu da dikkat çekti. Melis Civelek’in senaryosunu yazdığı dizisinin gerçek bir hikaye mi yoksa kurgu mu olduğu merak ediliyordu. Dizi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.Kızılcık Şerbeti dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizide iyi eğitimli ve modern bir kadın olan Kıvılcım’ın kızlarından birinin muhafazakar bir ailenin oğlu ile evlenmesiyle hikaye başlıyor. Damadının ailesiyle şok yaşayan Kıvılcım, daha önce türbanlı kadınları gördüğünde tepki gösteren biri idi. Ancak kızının gelin gittiği aile de muhafazakar ve türbanlı bireylerden oluşuyor. Dizide bu sahneler çok konuşulmuştu.Gülseren Budayıcıoğlu’nun Yalı Çapkını dizisinden sonra Kızılcık Şerbeti’nin de gerçek bir hikayeden uyarlandığı ortaya çıktı. Yeni dizi ilk bölümüyle büyük ses getirirken gerçek bir hikayeden uyarlanıyor olması da izleyicinin ilgisini çekti. Senarist Melis Civelek tarafından kaleme alınan dizisinin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin hangi kitaptan ya da kimin hikayesinden uyarlandığı ise henüz gizliliğini koruyor.Realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden ayrıldıktan sonra hayatını iki kızına ve inandığı değerlere adamıştır. Küçük kızı Çimen henüz lise öğrencisi, büyük kızı Doğa ise üniversitede okumaktadır. Doğa, üniversiteyi kazandığı ilk yılda hamile kalır ve erkek arkadaşıyla evlenir. Kızının aldığı karar karşısında şaşkına dönen Kıvılcım, asıl şoku damadının ailesiyle tanıştıktan sonra yaşayacaktır.Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının farklı kültüre sahip bu aile ile anlaşamayacağını düşünür. Doğa ise farklılıklarının onları bir arada tuttuğuna inanarak ilişkisini sürdürür. Kızılcık Şerbeti dizisi genel olarak farklı kültürlere sahip iki ailenin arasında kalan aşk hikayesini konu ediniyor. Kızılcık Şerbeti dizisi İstanbul’un farklı semtlerinde çekilirken okul sahneleri İstanbul Ataşehir Doğa Koleji’nde gerçekleştiriliyor. Dizinin hangi kitaptan, diziden ya da hikayeden uyarlandığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.