Kızılcık Şerbeti dizisi için olay karar! Yasaktan sonra ne olacağı belli oldu: Patron açıkladı!







KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPACAK?











Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, kadına şiddet sahnesi içerdiği gerekçesiyle 5 hafta yayın durdurma cezası ve 1,5 milyon TL para cezası verilen Kızılcık Şerbeti dizisi, son zamanlarda final yapacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması ve eylülde devam etmesi planlanıyordu. Ancak RTÜK'ün verdiği 5 haftalık yayın durdurma cezası sebebiyle bu sezonki bölüm sayısı 27'ye düşürüldü. Dizinin devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir karar alınmadı.Kızılcık Şerbeti dizisi, kadın karakterlere yönelik şiddet içeren sahneleriyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. RTÜK de bu sahnelerin yayınlanması sebebiyle diziye yaptırım uygulamıştı. Ancak dizi, seyirciler tarafından da oldukça ilgi görmekteydi. Dizinin final yapacağı iddiaları ise, yayın durdurma cezası sonrasında ortaya atılmıştı.Dizinin başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör paylaşıyor. Yapımcı Gold Film'in patronu Faruk Turgut ise dizinin arkasında duracaklarını ve sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.Kızılcık Şerbeti dizisi, RTÜK'ün aldığı ceza sebebiyle uzun bir süredir yayından kaldırılmıştı. Ancak dizinin final yapma ihtimali, hayranları tarafından merakla bekleniyor.