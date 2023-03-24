Kızılcık Şerbeti dizisi sevenlerine kötü haber! RTÜK fişini çekti: Yeni bölümü bekleyenler hüsrana uğradı!

Televizyon ekranlarını kasıp kavuran Kızılcık Şerbeti dizisi kısa sürede hatırı sayılır bir seyirci kitlesini eline aldı. Son dönemin en fazla seyredilen televizyon dizisi Yalı Çapkını’nı bile geride bırakan Kızılcık Şerbeti, her hafta merakla izlendi. Dizi bu kadar ivme kazansa da dizinin hayranlarına bir de kötü haber geldi. RTÜK son kararı duyurdu.
KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN CEZA ALDI?
Kızılcık Şerbeti'nde aile Nursema'yı evlenmeye zorlar ve kocası onu düğün gecesi pencereden dışarı atar. Sosyal ağlarda büyük tepki toplayan sahneye RTÜK sessiz kalmadı ve tepkilere neden olan olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Show TV'ye yapılan ön soruşturma sonucunda programı durdurma ve üst sınır para cezası uygulanması sonucuna varıldı. Bu kararın ardından dizinin hayranları hayal kırıklığına uğradı.