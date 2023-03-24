Dizi
24 Mart 2023 - 23:45

Kızılcık Şerbeti dizisi sevenlerine kötü haber! RTÜK fişini çekti: Yeni bölümü bekleyenler hüsrana uğradı!

Beklenmedik haber, farklı aile yapılarıyla kısa sürede kamuoyunda ses getiren Kızılcık Şerbeti dizisinden geldi. "Kızılcık şerbeti final mi yapacak?" sorusu merak edilirken son kararın RTÜK'ten gelmesi herkesi şaşırttı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Dizi
24 Mart 2023 - 23:45
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Kızılcık Şerbeti dizisi sevenlerine kötü haber! RTÜK fişini çekti: Yeni bölümü bekleyenler hüsrana uğradı!
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Televizyon ekranlarını kasıp kavuran Kızılcık Şerbeti dizisi kısa sürede hatırı sayılır bir seyirci kitlesini eline aldı. Son dönemin en fazla seyredilen televizyon dizisi Yalı Çapkını’nı bile geride bırakan Kızılcık Şerbeti, her hafta merakla izlendi. Dizi bu kadar ivme kazansa da dizinin hayranlarına bir de kötü haber geldi. RTÜK son kararı duyurdu.

kızılcık şerbeti

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN CEZA ALDI?



Kızılcık Şerbeti'nde aile Nursema'yı evlenmeye zorlar ve kocası onu düğün gecesi pencereden dışarı atar. Sosyal ağlarda büyük tepki toplayan sahneye RTÜK sessiz kalmadı ve tepkilere neden olan olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Show TV'ye yapılan ön soruşturma sonucunda programı durdurma ve üst sınır para cezası uygulanması sonucuna varıldı. Bu kararın ardından dizinin hayranları hayal kırıklığına uğradı.

kızılcık şerbeti

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Hayranlarının yeni bölümü merakla beklediği dizinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı. RTÜK'ün kararından sonra yeni bölümün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Henüz final durumu belli olmayan dizinin 24 Mart Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunda Melis Civelek'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları arasında Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör ile beraber Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular bulunuyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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